竟然能動！驚覺螢幕能觸碰 氣象主播樂「放大」反應爆紅
平常在收看新聞台播報氣象時，都能看見主播搭配著螢幕進行播報，不過隨著科技進步，螢幕也能夠以觸控的方式來進行操作。不過日前美國有一名氣象主播在播報天氣時，才意外發現原來棚內的螢幕是能夠觸控的，驚喜的反應讓在場同事全都笑瘋，他也因此在網路上爆紅。
任職於美國芝加哥ABC7電視台（ABC 7 Chicago）的氣象主播杜特拉（Greg Dutra），4日在晨間新聞播報氣象時，一如往常地用手勢輔助進行解說，不過當他的手不小心碰到螢幕時，發現螢幕上的地圖瞬間也跟著移動了位置，讓杜特拉在直播中驚呼「哇！我剛剛滑動了地圖嗎？我不知道我可以這樣做！」
接下來杜特拉就像是發現新玩具的孩子一樣，一邊不斷驚呼一邊不斷用手指觸碰螢幕，一旁的同事忍不住吐槽他「你是認真的嗎！？居然到現在才發現這件事！」，還有一名男同事更頑皮地衝到杜特拉旁邊「示範」如何使用。
杜特拉表示因為自己從未動過觸控螢幕才不知道這些功能，發現畫面可以放大，甚至傾斜，天真的反應讓一旁同事哄堂大笑，也讓他直呼「今早有個美好的開始！」
事後杜特拉將這個片段上傳到自己的推特上，並在文中表示「入職培訓手冊上根本沒提到這功能！我是在直播時才發現原來螢幕是可觸控的！」