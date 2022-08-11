嶺東科大師生展現永續綠金實力 獲德國紅點最佳獎肯定

名列世界四大國際設計競賽之一的「德國紅點品牌與傳達設計獎」成績揭曉，嶺東科技大學設計學院今年大放異彩，以提倡永續、循環再生及地方創生等作品囊括「最佳獎」（Best of the Best）1件及「紅點獎」（Red Dot Award）11件，表現亮眼。適逢畢業季節，已有廠商鎖定獲獎學生展開獵人行動，是畢業即就業最佳寫照。





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嶺東科大副校長兼設計學院院長嚴貞表示，設計學院是中部地區培育設計菁英搖籃，近年來積極落實大學社會責任，課程響應聯合國永續發展目標（SDGs），引領學生重視社會關懷議題，用設計築夢。此次透過新世代學生的設計角度，喚起大眾對人文議題、循環生態與環境保護的認知，有助於未來永續社會發展。





▲嶺東科大數媒系在「遊戲類」及「影片與動畫類」競賽項目中，以疫情下探討生命關懷的「隙縫的光」拍攝作品獲德國紅點設計獎。（圖／嶺東科大提供）

嚴貞指出，創立己有67年的德國紅點設計大獎，素有設計界奧斯卡獎美稱，每年均有超過60個國家、逾萬件作品參賽，競爭相當激烈，嶺東學子囊獲大獎，傑出表現師生都引以為榮。師生將於10月底前往德國柏林參加頒獎典禮，與各國設計菁英齊聚提升國際視野，再接再厲，繼續以傑出設計實力為臺灣爭光。





今年嶺東科大有視覺傳達設計系的「診衣所」、「縱谷之間」、「泳池潮間」、「感觀反射」、「溪尾學」、「六六映像」、「上客啦」、「蝸居熱都」及「太空土製所」與數位媒體設計系的「磁能」、「鎮券交易所」及「隙縫的光」共12件作品獲獎。其中由視傳系陳羿伶、何欣蓉、陳虹潔及陳品羚以永續時尚及環境保護理念所創作的「診衣所」，獲得「出版與印刷物類別」的紅點最佳獎，殊榮難得。





▲嶺東科大數媒系在「遊戲類」及「影片與動畫類」競賽項中，以原創的3D遊戲開發「磁能」，藉由黑色幽默講述人權議題的「鎮券交易所」獲紅點獎。（圖／嶺東科大提供）

設計團隊針對日常生活中的衣物洗滌，將洗衣業的知識與步驟轉化成直覺的「洗衣公式」，結合日常中易取得的污漬剋星，讓大眾重新認識洗衣，進而珍視衣物，獲得評審青睞。而「太空土製所」是視傳系師生深耕香菇產業佔全台七成銷售的新社社區多年後，發現廢棄太空菇包問題嚴重，以建立品牌並與當地居民合作，將菇類菌種的分裂型態做視覺元素並科普處理程序，啟發廢土轉為循環土壤的新認知，十分環保。





此次數媒系在「遊戲類」及「影片與動畫類」也分別以原創的3D遊戲開發「磁能」，藉由黑色幽默講述人權議題的「鎮券交易所」，以及疫情下探討生命關懷的「隙縫的光」獲得紅點獎。影片拍攝指導老師洪瑞陽表示，數媒系除了不斷提升攝影棚設備外，更建置IMAC剪輯教室幫助學生提高創作能量，並透過不同類型的產學合作磨練學生純熟的拍攝技巧，畢業前夕皆已有廠商留才，是畢業即就業最佳寫照。









