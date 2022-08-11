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嶺東科大師生展現永續綠金實力 獲德國紅點最佳獎肯定

▲榮獲2022德國紅點最佳獎「診衣所」，是嶺東科大視傳系陳羿伶等四名學生創作，在國際競賽舞台發光發熱。（圖／嶺東科大提供）
▲榮獲2022德國紅點最佳獎「診衣所」，是嶺東科大視傳系陳羿伶等四名學生創作，在國際競賽舞台發光發熱。（圖／嶺東科大提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-08-11 17:12:22

名列世界四大國際設計競賽之一「德國紅點品牌與傳達設計獎」成績揭曉，嶺東科技大學設計學院今年大放異彩，以提倡永續循環再生及地方創生等作品囊括「最佳獎」（Best of the Best）1件及「紅點獎」（Red Dot Award）11件表現亮眼。適逢畢業季節，已有廠商鎖定獲獎學生展開獵人行動，是畢業即就業最佳寫照。

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嶺東科大副校長兼設計學院院長嚴貞表示，設計學院中部地區培育設計菁英搖籃，近年來積極落實大學社會責任，課程應聯合國永續發展目標（SDGs），引領學生重視社會關懷議題，用設計築夢。此次透過新世代學生的設計角度，喚起大眾對人文議題循環生態與環境保護的認知，有助於未來永續社會發展

▲嶺東科大數媒系在「遊戲類」及「影片與動畫類」競賽項目中，以疫情下探討生命關懷的「隙縫的光」拍攝作品獲德國紅點設計獎。（圖／嶺東科大提供）
▲嶺東科大數媒系在「遊戲類」及「影片與動畫類」競賽項目中，以疫情下探討生命關懷的「隙縫的光」拍攝作品獲德國紅點設計獎。（圖／嶺東科大提供）

嚴貞指出，創立己有67年的德國紅點設計大獎，素有設計界奧斯卡獎美稱，每年均有超過60個國家、逾萬件作品參賽競爭相當激烈，嶺東學子囊獲大獎，傑出表現師生都引以為榮。師生於10月前往德國柏林參加頒獎典禮，與各國設計菁英齊聚提升國際視野，再接再厲，繼續以傑出設計實力為灣爭光

今年嶺東科大有視覺傳達設計系的「診衣所」、「縱谷之間」、「泳池潮間」、「感觀反射」、「溪尾學」、「六六映像」、「上客啦」、「蝸居熱都」及「太空土製所」與數位媒體設計系的「磁能」、「鎮券交易所」及「隙縫的光」共12件作品獲獎。其中由視傳系陳羿伶、何欣蓉、陳虹潔及陳品羚以永續時尚及環境保護理念所創作的「診衣所」，獲得「出版與印刷物類別的紅點最佳獎，殊榮難得。

▲嶺東科大數媒系在「遊戲類」及「影片與動畫類」競賽項中，以原創的3D遊戲開發「磁能」，藉由黑色幽默講述人權議題的「鎮券交易所」獲紅點獎。（圖／嶺東科大提供）
▲嶺東科大數媒系在「遊戲類」及「影片與動畫類」競賽項中，以原創的3D遊戲開發「磁能」，藉由黑色幽默講述人權議題的「鎮券交易所」獲紅點獎。（圖／嶺東科大提供）

設計團隊針對日常生活中的衣物洗滌，將洗衣業的知識與步驟轉化成直覺的「洗衣公式」，結合日常中易取得的污漬剋星，讓大眾重新認識洗衣進而珍視衣物，獲得評審青睞。而「太空土製所」是視傳系師生深耕香菇產業佔全台七成銷售的新社社區多年後，發現廢棄太空菇包問題嚴重，以建立品牌並與當地居民合作，將菇類菌種的分裂型態做視覺元素並科普處理程序，啟發廢土轉為循環土壤的新認知，十分環保。

此次數媒系在遊戲類「影片與動畫類」也分別以原創的3D遊戲開發「磁能」，藉由黑色幽默講述人權議題的「鎮券交易所」，以及疫情下探討生命關懷的「隙縫的光」獲得紅點獎影片拍攝指導老師洪瑞陽表示數媒系除了不斷提升攝影棚設備外，更建置IMAC剪輯教室幫助學生提高創作能量並透過不同類型的產學合作磨練學生純熟的拍攝技巧畢業前夕皆已有廠商留才畢業即就業最佳寫照。

 

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