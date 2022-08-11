PLG／夢想家舉辦學童籃球育樂營　田壘擔任總教練

福爾摩沙台新夢想家在彰化縣政府的大力支持下，今（11）於彰化彰北國民運動中心展開為期兩日兩梯次、課程豐富扎實的夢想籃球育樂營，營隊開放國小五年級至高中三年級間的學童免費報名參與，彰化縣縣長王惠美、彰化縣議長謝典林也於今日指派代表到場給予參與的學員勉勵。本次夢想籃球育樂營中，由台新夢想家球員發展總監田壘擔任總教練，助理教練賴柏霖以及球員李德威、吳松蔚、陳振傑、王振原也會全程協助指導，期待將夠透過輕鬆、有趣的方式，共同協助學員增進籃球技巧，也能將職業隊的所見所學分享、回饋予彰化在地的小學員。





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台新夢想家於休賽季期間深入經營大中部地區，積極規劃一連串活動，上週甫結束於臺中主場洲際迷你蛋舉辦之「Dremaers Camp追夢籃球夏令營」，精實的訓練課程大獲學員與家長好評！本週在彰化彰北國民運動中心展開夢想籃球育樂營，兩梯次皆吸引滿員40位學員參與。彰化縣議長謝典林表示，彰化對於體育活動相當重視，包含培育小學員以及推動體育賽事皆不遺餘力，「感謝彰化縣政府的支持，讓這麼有意義的營隊活動能夠順利舉行，也感謝台新夢想家的教練們的用心規劃，預祝活動圓滿進行！」

台新夢想家球員發展總監曁夢想籃球育樂營總教練田壘也提到，很感謝彰化縣政府自夢想家建隊以來提供的各項協助，也很支持球團舉辦的活動，所以本次球團也與彰化縣政府合作，在彰化提供免報名費、多梯次的訓練課程回饋基層，「在這個育樂營中我們教練們都會盡力把籃球技術以及經驗分享給學員們，希望大家都能夠拿出百分百的精神，毫無保留的學習、完成訓練！」

兩日訓練營自上午9點至下午4點，課程內容皆由總教練田壘以及助教們共同精心編排，除了安排包含運球、上籃、投籃等基礎技術訓練，也有進階小組配合訓練以及分組對抗賽，更特別的是，課程表中更加入有趣的籃球互動遊戲，期待透過活潑多元以及寓教於樂的方式，增進自身能力之外，也從中獲得成就感，提升大家對於籃球訓練的熱情！在夢想籃球育樂營結束後，8月27日夢想家也將參戰

「2022 BE HEROES 彰化運動嘉年華」，當天將與中華隊（培訓隊）在彰化縣溪州公園帶來「BE HEROES 籃球經典賽」，盼能持續為提升彰化的運動風氣盡一份心力，也進而帶動大中部地區的運動發展！