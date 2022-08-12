俄自中國進口及借貸增　經濟依賴深但兩國同床異夢

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前述中方訊息沒說的是，中歐班列東通道的路線全都在俄羅斯境內，在歐盟經濟制裁俄國且中國與歐盟貿易僅5%透過陸運的現實下，上半年的運量成長證明了中國正對俄國經濟大力「輸血」。
同時，彭博（Bloomberg）8日報導，俄國7月份自中國進口額達67億美元（約新台幣2000億元），增幅20%，幾乎回到俄烏戰前的貿易量。
2月24日俄國入侵烏克蘭後，初期因中國企業顧慮美歐政府懲罰，中國與國際同步大減對俄出口額，但第2季以來北京顯然開始「走自己的路」。當西方陣營不供給俄國晶片，據華爾街日報（Wall Street Journal）指出，今年前5個月中國對俄出口晶片就比去年同期成長了一倍。
甚至據俄國「工商日報」（Kommersant）7月報導，中國電子巨企華為已開始在俄國加緊招聘員工，技術和銷售部門都開出過去2、3倍的缺額。
此外，根據顧問公司Dealogic統計，中國銀行業截至6月提供俄國的未償還貸款達510億美元（約新台幣1.5兆元），占全球對俄貸款超過40%。國際清算銀行（BIS）分析，這數據呼應了近8年來的趨勢，也就是2014年俄國入侵克里米亞（Crimea）、西方對俄制裁下， 歐、美、日對俄貸款自2016年起急遽滑落，中國卻反向攀升成為俄國的最大債主。
隨西方經濟制裁持續深化，從貿易到金融，俄國對中國的依賴愈來愈深。中國已是俄國占比逾2成的第一大貿易夥伴，但俄國只占中國貿易量的2%。歐美將俄國踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）機制後，中國至今尚未加入俄國自創的金融資訊傳輸機制，但另一方面俄國使用人民幣的交易量續增，換句話說，是俄國日益被鎖進中國的系統。
這不是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）發動侵烏戰所想要的結果。今年以來他也致力於增強與伊朗和印度等國的經貿合作，但難以改變依賴中國態勢。
美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）的亞洲專家梅茲蘭（Lindsay Maizland）撰文指出，中俄兩國長期缺乏互信，40年來也未曾簽訂同盟條約，加上觀光和學術等民間交流不算密切（亦即兩國人民其實沒什麼感情），而且中印因邊界交惡甚至交火，俄國卻是印度武器最大來源，印度正是1960年代中俄關係轉壞的重要原因之一。
但俄烏戰爭，加上中國正因裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而增強與美國對抗，使中俄愈抱愈緊。紐約時報（New York Times）分析，原本遲遲未對俄國提供直接軍事援助的中國，可能因報復美國而改變。
也就是說，一個同床異夢的更緊密中俄關係正在成形，雖然兩國同樣反美、經濟結構也互補，但兩個獨裁者的面子、地位以及前述其他問題，可能會讓他們經常從夢中驚醒。（編輯：高照芬）1110811