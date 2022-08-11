這2天南部午後為何下暴雨？氣象局揪「3兇手」：明起好轉

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不過民眾稍微可以喘口氣了，氣象局預報員陳伊秀指出，明後兩天（8/12~8/13）包括冷心低壓和季風槽輻散這些大氣高層動力機制影響慢慢減弱，使得各地午後雨勢有望趨緩，預估各地白天大多維持多雲到晴，午後大台北、中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，但要注意的是，中南部地區及各山區仍有局部大雨發生機率，民眾出門還是要記得攜帶雨具。另外，清晨時段西半部沿海地區受到海陸風影響，可能有零星短暫陣雨，也請民眾多加留意。
至於氣溫方面，明後兩天各地高溫仍有攝氏33到35度，感受還是相當炎熱，氣象局也持續發布高溫資訊，明日台東縣為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率。花蓮縣縱谷為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，台北市、新北市地區為黃色燈號，出門防曬不可少，記得要多補充水分以免中暑。
陳伊秀說，下週日到週四（8/14~8/18）台灣正好位處太平洋高壓勢力的邊緣，各地依舊維持多雲到晴的穩定天氣，不過午後雷陣雨範圍會限縮在西半部接近山區的平地以及各山區為主，局部地區仍可能有較大雨勢發生機率。而下週一、週二由於風向轉為偏東南風，台東及恆春半島整天都有局部短暫雷陣雨。
至於颱風動態方面，今年第7號颱風「木蘭」已經在今日上午減弱為熱帶性低氣壓，在中心登陸之後強度會持續減弱消散；至於另一個位於日本南方海面上的熱帶性低氣壓，短期內還是有發展成輕度颱風的機會，但後續會往日本方向移動，兩者對台灣陸地都沒有影響。
陳伊秀強調，未來一週受到太平洋高壓影響，熱帶擾動發展比較偏向在低緯度地區，短期內對台灣都沒有太大的影響。