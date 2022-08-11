把王陽明吃得死死　蔡詩芸公開「圈夫」心法：不要情勒

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王陽明自認是個不好掌控的人，卻表示唯獨蔡詩芸能夠將他「吃得死死的」，而蔡詩芸也不吝分享自己的「圈夫」心經給眾人。
「憑感覺在一起不會有壓力、是舒服的。所有東西都滿危險的，但要勇敢面對，一切都是靠緣分。」
聊起當初決定和王陽明復合，蔡詩芸坦言只是「憑感覺」。但她認為，聽從自己的聲音才是自在的，而每個選擇都有風險，既然決定了就要承擔。
「Sunny喜歡打籃球，我也會陪他一起去，我就會在旁邊跑步健身。」
蔡詩芸和王陽明擁有共同興趣，就是運動和旅行，之前蔡詩芸出席乳癌防治記者會時就說：「以前還沒有結婚的時候，都只想著自己，但和Sunny婚後彼此有了另一半，我們也開始會為對方著想，相互提醒、保持身體健康，就是為了陪伴彼此到變成老後，也還有體力去世界各地。」
「每對夫妻或是伴侶之間，都一定有自己的課題要面對，我們當然也會有爭吵的時候，面對爭執，彼此避開會讓狀況惡化的尖峰期。」
蔡詩芸自認脾氣爆、不好惹，一旦和王陽明發生口角，她就會選擇先讓自己冷靜。因為很多傷害都是在情緒激動時發生，無心說出來的氣話，對峙過後都會留在心裡。
「我們都會適時地給對方一些空間，不需要無端地地去懷疑對方，不需要鑽牛角尖地要對方去證明什麼，這些情緒勒索手段，不是真的愛情。真的理解對方的想法，調適出一個最好的相處模式吧！」
蔡詩芸接受時尚雜誌訪談時說，對於感情要記住不懷疑、不鑽牛角尖，並且同理心。她表示很多情緒勒索都只是個人自私，並不代表真的愛對方，如果真心喜歡、想維繫關係，就應該信任對方。
原文刊登於2019年12月26日，更新於2022年8月11日。