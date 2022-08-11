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父、夫三億投資電信業？柯志恩說非獨資

▲柯志恩父親與丈夫遭爆曾大手筆投資電信業。（圖／翻攝畫面）
▲柯志恩父親與丈夫遭爆曾大手筆投資電信業。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-08-11 18:36:512022-08-11 18:43:37

無黨籍議員參選人吳佩蓉今（11）日質疑國民黨高雄市長參選人柯志恩的父親柯文福及丈夫洪德成，曾跨足電信業，一路任官的柯縣長，何以跨足電信業？拿下稀有的頻譜執照，1997年在高雄創立隨通電訊，資產高達三億元，柯志恩表示這家公司並非由父親或先生出資成立，主要是以技術移轉方式入股。

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吳佩蓉說，柯委員曾自述與高雄的種種連結中，包括了人生第一間有她名字的房子，位在鹽埕區忠孝國小旁的大智路，但就她查找所見的資料，柯委員與高雄的連結不止於此，根據財政部的稅籍登記資料公示查詢結果，柯文福前縣長是隨通電訊股份有限公司的負責人，這家設立於1997年10月，公司地址就在市區繁華地段，前金區中正四路211號17樓之2（舊市議會對面的大樓）。

吳佩蓉表示，驚人的是，隨通電訊的登記資本額高達3億元，實收資本額也達2億5千萬，啟人疑竇的是，教育專業、一路任官的柯縣長，何以跨足電信業？如何拿到頻譜執照？資金又從哪裡來？生命中重要的兩位男性，事業投資落在高雄，但為何柯委員不曾提到這個重要淵源與在地連結？

柯志恩強調，隨通電訊股份有限公司早在18年前就已經廢止，所以隨通是在父親卸任16年後才設立，於過世前6年廢止，這間公司是由6間公司、9位董事和2位監察人共同持股、集資，先生僅是匯孚投資開發公司持股代表人之一，而非直接出資持股者。

柯志恩表示，當初父親確實是圖訊系統股份有限公司的董事長，而圖訊系統股份有限公司對於隨通電訊股份有限公司僅佔股12.5%。當初是由於先生具有電腦工程師專業背景，當年他說服父親投資隨通，不過主要是以技術移轉方式入股，也就是圖訊轉讓技術給隨通來折抵股本。

對於外界質疑為何可以取得特許執照部分，柯志恩進一步說明，隨通電訊並非獨佔，而是有20多家公司一起取得執照，執照有分北中南區；柯志恩強調，她絕對是一個光明磊落的人，開大門走大路。若外界仍有疑慮，她一定會據實回答，歡迎直接提問；而非以抹黑的方式影射其家人，希望這是一場乾淨的市長選舉。

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