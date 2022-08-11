父、夫三億投資電信業？柯志恩說非獨資

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吳佩蓉表示，驚人的是，隨通電訊的登記資本額高達3億元，實收資本額也達2億5千萬，啟人疑竇的是，教育專業、一路任官的柯縣長，何以跨足電信業？如何拿到頻譜執照？資金又從哪裡來？生命中重要的兩位男性，事業投資落在高雄，但為何柯委員不曾提到這個重要淵源與在地連結？
柯志恩強調，隨通電訊股份有限公司早在18年前就已經廢止，所以隨通是在父親卸任16年後才設立，於過世前6年廢止，這間公司是由6間公司、9位董事和2位監察人共同持股、集資，先生僅是匯孚投資開發公司持股代表人之一，而非直接出資持股者。
柯志恩表示，當初父親確實是圖訊系統股份有限公司的董事長，而圖訊系統股份有限公司對於隨通電訊股份有限公司僅佔股12.5%。當初是由於先生具有電腦工程師專業背景，當年他說服父親投資隨通，不過主要是以技術移轉方式入股，也就是圖訊轉讓技術給隨通來折抵股本。
對於外界質疑為何可以取得特許執照部分，柯志恩進一步說明，隨通電訊並非獨佔，而是有20多家公司一起取得執照，執照有分北中南區；柯志恩強調，她絕對是一個光明磊落的人，開大門走大路。若外界仍有疑慮，她一定會據實回答，歡迎直接提問；而非以抹黑的方式影射其家人，希望這是一場乾淨的市長選舉。