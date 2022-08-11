▲ 保時捷 Taycan 創下 7 分 33 秒電動車紐柏林北環賽道單圈新紀錄

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這部運動轎跑配備全新性能套件（performance kit）和保時捷動態底盤控制系統（PDCC），除了必要的賽車桶型座椅與防滾籠外，完全是一輛標準的量產車。其重量與量產車相同。公證人員在這個位於德國 Eifel 地區的 20.8 公里賽道上親自見證了新記錄的誕生，而 TÜV Rheinland 則認證這款打破記錄的車款是標準的量產車型。





該性能套件包括 21 吋 RS-Spyder 設計輪圈，以及現在可配備於 Taycan 的 Pirelli P Zero Corsa 高性能輪胎，其材質與賽車用胎組成近似。另一項性能套件為保時捷 4D 底盤控制系統的軟體更新，讓系統與跑車胎能更順暢和諧地相互配合運作。該系統能即時地分析和整合 Taycan 所有底盤系統的同步作動。「在過去，只有純種超跑達成 7:33 的成績範圍，」Kern 說。「有了新的性能套件，我得以更大程度地測試這輛車新增的潛力，車輛本身的操控性也變得更加精確和靈活。」





該性能套件通過保時捷技術裝備（Porsche Tequipment）提供，目前僅德國區販售，且只適用於 2023 年式的 Taycan Turbo S。





性能胎主要是為在賽道上行駛而設計的，因此車主可隨時換回標準的普通胎使用，且不需要為此調整回原本的底盤軟體。





「我們很高興紐柏林電動車的記錄又回到了保時捷手中，」Taycan 生產線副總裁 Kevin Giek 說。「這次的新單圈紀錄不僅展現出新性能套件的無窮潛力，也再次印證了 Taycan 的跑車基因。」Turbo S 高達 625 PS（460 kW）的可觀動力是其成功的一個關鍵因素。在啟用起跑控制（Launch Control）時，可從靜止狀態輸出之最大功率為 761 PS（560 kW）。



