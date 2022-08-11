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雙門車款全球停產台灣完售！勞斯萊斯公佈 2023 年式全車款售價

▲ 雙門車款全球停產台灣完售！勞斯萊斯公佈 2023 年式全車款售價
▲ 雙門車款全球停產台灣完售！勞斯萊斯公佈 2023 年式全車款售價

2GameSome - 有車賞

2022-08-11 18:55:00

為迎接電動化時代的來臨及產品線的更新規劃，勞斯萊斯汽車也宣布今年正式停產旗下銷售熱門的雙門車系 Wraith 和 Dawn。而勞斯萊斯汽車台灣總代理-盛惟股份有限公司也正式宣布 Wraith 和 Dawn 在台灣皆已熱銷完畢，停止接單。

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繼 Wraith、Dawn 相繼停產後，勞斯萊斯汽車目前車系陣容為: Ghost、Cullinan、Phantom三款，另外 Ghost 和 Cullinan 車系可額外選配 Black Badge 套件，並也提供四人座及五人座設定給客戶選擇。有鑑於全球市場對休旅車 Cullinan 的熱銷，預計明年 Cullinan 的銷售在台灣依舊會持續看漲，也建議客戶可以提早下訂以節省客製化等車時間。而全新 Ghost 從在台灣上市以來其年輕化的外型獲得各方客戶們的青睞，目前 Ghost 標軸與長軸雙車型在台灣銷售皆穩定成長，而 Black Badge Ghost 更加年輕潮流化的風格更是吸引許多年輕客戶選購。

台灣總代理-盛惟也公佈了 2023 年式台灣的車款售價。

2023年式勞斯萊斯汽車

基本車輛價格

台灣專屬套件價格

台灣專屬套件車輛價格

GHOST

NT$20,280,000

NT$1,756,000

NT$22,036,000

GHOSTEXTENDED

NT$22,580,000

NT$2,475,000

NT$25,055,000

BLACK BADGE

GHOST

NT$20,280,000

NT$4,886,000

NT$25,166,000

CULLINAN

NT$20,980,000

NT$1,353,000

NT$22,333,000

BLACK BADGE

CULLINAN

NT$20,980,000

NT$4,199,000

NT$25,179,000

PHANTOM SERIES II

店洽

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PHANTOM SERIES IIEXTENDED

店洽

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勞斯萊斯全新第八代 Phantom Series II 將於 2022 年第四季導入台灣。其由勞斯萊斯設計師和工程師們基於客戶需求傾心打造而成，客戶希望勞斯萊斯不要對這款經典車型進行重大調整，為滿足客戶訴求，Phantom Series II 僅在外觀上進行了基礎潤色、修飾和調整，其重點更多在於延續，而非改變。Phantom Series II 目前已開台灣客戶接單。

展望未來，Spectre 電動雙門跑車迎接純電新世代

Wraith、Dawn 停產後，勞斯萊斯將於 2023 年底迎來品牌首款雙門純電跑車-Spectre，象徵著勞斯萊斯汽車成立百年多來即將邁入一個全新的里程碑。Spectre 作為勞斯萊斯創廠百年來第一台純電車款，不僅集結了勞斯萊斯造車工藝之精隨，更在空氣力學方面，為了達到 Spectre 最大的電池效能並與節能併行，Spectre 擁有 0.25 的亮眼風阻係數，同時也成為最低風阻係數的勞斯萊斯車款。

勞斯萊斯汽車台灣總代理-盛惟股份有限公司也預計將在 2024 年將 Spectre 導入台灣發表。

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