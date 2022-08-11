黃曉明育兒只顧看手機！Baby粉絲抱不平：好爸爸形象呢
男星黃曉明年初和Angelababy（楊穎）離婚，結束7年婚姻，共同撫養5歲兒子「小海綿」，不過，媒體捕捉到都是女方帶小孩出門次數較多，爸爸黃曉明工作忙碌，不常陪伴兒子，又與網紅「葉珂」爆出緋聞，大陸狗仔「攝影劉大錘」難得拍到黃曉明帶兒子去玩，卻是讓媽媽看管，自己默默走在後面刷手機，這個爸爸似乎不太盡責。而暫時卸下育兒責任的Angelababy，則被曝光和朋友去酒吧玩樂，難得享受私人時間。
如今5歲的小海綿，身高暴風式成長，蹦蹦跳跳身影讓網友直呼可愛，但外界對於這對夫妻的態度差別頗大，Baby帶小海綿去海洋公園時，稍微滑了一下手機，就被網友罵翻，說她與兒子沒什麼互動，只丟給保姆照顧，看起來很冷漠，狠批她故意營銷好媽媽形象。
但相同的黃曉明滑手機，網友卻沒太多意見，認為他在忙事業溝通，讓Baby粉絲氣到不行，指出她特意減少工作，花費較多時間育兒，工作人員都說小海綿很乖很聽話；黃曉明卻說兒子頑皮、太難帶，一個人夠嗆，甚至表明錯過孩子成長沒關係，「反正我媽會傳影片給我看」，讓人無法苟同，「這不是你們口中的好爸爸嗎，怎麼帶孩子只看手機」、「還是給baby帶吧！我看好多次都是女方帶的」、「女方玩手機被噴的那麼慘，這次評論區就這麼正常，不是男女平等嗎，這麼帶有批判性嗎？」