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房仲奧斯卡揭曉　中信房屋三人勇奪經紀營業員獎！

▲有房仲業奧斯卡之稱的「第21屆金仲獎」得獎名單揭曉，今年獲獎不斷的中信房屋齊開捷報，共有3位優秀經紀人員榮獲「不動產經紀營業員獎」。（圖／中信房屋提供）
▲有房仲業奧斯卡之稱的「第21屆金仲獎」得獎名單揭曉，今年獲獎不斷的中信房屋齊開捷報，共有3位優秀經紀人員榮獲「不動產經紀營業員獎」。（圖／中信房屋提供）

生活中心/綜合報導

2022-08-24 11:00:00

有房仲業奧斯卡之稱的「第21屆金仲獎」得獎名單揭曉！將於9月22日進行頒獎，而今年獲獎不斷的中信房屋齊開捷報，共有3位優秀經紀人員榮獲「不動產經紀營業員獎」。

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金仲獎自創辦以來，一直是不動產仲介經紀業的年度盛事，加上各大房仲品牌熱情支持共襄盛舉，參賽者的良性競爭，讓每年金仲獎規模都較往年盛大，透過表揚房仲業優秀從業人員的專業與努力，讓社會看見不動產業的優良環境。

今（2022）年中信房屋共有3人勇奪「不動產經紀營業員獎」，獲獎者是破千萬業績的台北信義安和加盟店陳廷達；秉持專業做事，誠信做人的新北中和四號公園加盟店林明賜；將心比心以誠實為最高準則的台南安平永華加盟店徐祥逸。而獲獎三人的核心觀念都是將客戶視為家人，推心置腹替客戶服務，以踏實穩健的態度搭配專業知識給出建議。加上中信房屋提供資源協助經紀人員服務客戶，落實「擴大品牌效應、專業知識跨區交流」，使中信房屋績效維持高水準，加盟店家不斷斬獲佳績。

▲台北信義安和加盟店陳廷達開發長紅，年度業績破千萬。（圖／中信房屋提供）
▲台北信義安和加盟店陳廷達開發長紅，年度業績破千萬。（圖／中信房屋提供）
然而面對近期全球資金緊縮、持續升息，房地產市場也陷入成交量下滑的狀態，陳廷達說明：「去年確實是房市漲幅較大的一年，現在部分區域房價已出現修正的情況，建議首購族或自住若有看到喜歡的房屋，在能力許可下還是儘早購入房產為佳，因為房地產具有抗通膨的特性」；林明賜表示：「從中長期來看，房地產價值是不斷往上走的，近期雖然遇到利率調升導致房價修正，但地段好、擁有剛性需求的區域行情還是存在」；徐逸祥也認為：「資金收斂確實對房地產造成影響，但整體來說下跌有限，當景氣循環再次回升時，房市交易仍能隨之上升迎來下一波漲幅。」

在中信房屋的紮實教育訓練與資源挹注下，3位經紀人員除在業績績效表現優異外，也積極參與公益活動回饋社會，他們都認為房仲業是信賴的行業，客戶服務口碑是最重要的，能讓客戶肯定認同你，不斷地幫你介紹客戶，業務才能越做越輕鬆，業績也才能有加乘效益。

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