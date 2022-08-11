高雄輕軌推進C24站已達86% 中華藝校人行天橋搶先曝光
高雄環狀輕軌C20~C24美術館路及大順路段預計今年10月通車，高市副市長林欽榮今（11）日下午視察輕軌配合工程中華藝校天橋施工進度，林欽榮表示，從人行天橋往西眺望是與美術館園區地景結合的輕軌C21站，透過與美術館長協力創作，呼應美術館東側地景水流漣漪意象，以白色漣漪作為車站的設計發想及造型特色。往東遠望則是C22聯合醫院站，也是全線輕軌最緊靠醫療機構的車站，未來就醫民眾下車前往醫院門口僅約不到10公尺，對於高齡長者或行動不便的民眾而言，其實比起搭乘電梯上下樓層的捷運還方便許多。
林欽榮指出，為落實市長重大交通建設優先理念，高雄軌道建設已全面展開，包括輕軌、岡山路竹延伸線、黃線、小港林園線等四線齊發。輕軌部分，捷運局採分階段逐段通車，今年通車C20~C24路段整體進度已達86%，近期捷運局正進行穩定性測試，包含列車靠站充電測試、號誌子系統、通訊子系統等功能測試，後續將進行初勘、履勘作業，預計今年10月取得交通部營運許可，通車路段將推進至C24愛河之心站，可與捷運紅線R13凹仔底站轉乘。而美術館路中華藝校前方人行天橋亦將配合輕軌通車同步完工，提供藝校師生穿越南北校區的安全通道。
林欽榮表示這段期間輕軌團隊日夜加緊趕工，辛勤付出有目共睹，期勉並肯定輕軌施工團隊的努力，也特別要求捷運局及施工團隊積極趲趕進度外，面對天橋鋼構焊接及重型機具進場作業等高風險的工作環境，務必要徹底落實工地安全防護措施及職安規定，達到零工安並如質如期完工通車。
為使輕軌如期通車，輕軌團隊現正保持最大施工能量持續衝刺，並時刻監控交通維持順暢，以期順利達成輕軌今年10月階段性通車目標(C20美術館站~C24愛河之心站)，並於112年底達成輕軌成圓。