女星當性感家教！1次教國小國中高中生 「過程好開心」
日本女星橋本愛首次主演連續劇《家庭教師寅子》，不只大玩角色扮演，還與美村里江、板谷由夏、鈴木保奈美等3位女星對戲。她也受訪吐露自己在求學時受到不少挫折。
《家庭教師寅子》故事描述一個號稱上榜率百分之百的神祕家教，同時出現在三個家庭教導國小、國中、高中的應考生，面對3位來自不同階層的母親與學生，教導正確的「金錢」使用方式。橋本愛表示跟3位演技派女星所飾演的母親有深入接觸，也預告接下來的關係變化「很有意思」。
至於演出「寅子」有趣的地方，橋本愛說要化身神仙教母、熱血教師、神祕性感家教有如多重人格般，要配合不同家庭演出不同個性，對自己來說是個挑戰，但過程中很開心，面對不同家庭要自然改變口吻跟語調才發現「原來演起來是這種感覺」。
問到求學時期有沒有遇到挫折，橋本愛坦承認真唸書只到國中一年級，因為國二開始就把大部分的精力投注在演藝圈，她自認記憶力好，可以把課本的內容背下，英文也考過100分，雖然都沒有吸收，覺得自己當時很擅長應付考試，但後來唸書時間變少，課本內容也變得越來越難理解，有時候甚至連大家知道的單字都不認識，橋本愛內心相當在意，吐露「這十年都覺得很挫折」。《家庭教師寅子》每週四在friDay影音獨家播出。