強調沒有對抗台大 林智堅：會捍衛清白、做好選務工作
民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲風暴，台大撤銷其碩士學位，各界譁然。林智堅今（11）日下午前往台北市內湖參加政論節目錄影，錄影結束後，步出電視台接受媒體聯訪，他強調，「絕對沒有要和台大來對抗」，但他和他的團隊都希望把這件事情還原，還給他一個清白。至於未來是否提出申訴？他會和律師討論之後，再研議如何捍衛清白。而林智堅也說，國民黨想打負面選戰，他並不認同，也不會讓對手得逞。
林智堅重申，台大學倫會召集人蘇宏達「未審先判」，委任律師曾發2次信件希望蘇宏達迴避，但被否決，他們再發信給學校，給了2個出席時間，不料，台大大動作召開記者會，當天早上他正在開另一個記者會，他也相當錯愕。依規定台大學倫會2個月內完成審查即可，但從啟動審查到公布結果僅用了3週時間，這攸關他和另一個研究生余正煌的權益，而他提出人證、物證的資料，完全沒有被採納，這麼快做出的審定，對他來說，不只是學位被取消，人格和聲譽受到很大的影響。
「絕對沒有要跟台大來對抗！」林智堅說，他和他的團隊都希望能把這件事情還原，還給他自己一個清白。媒體追問是否將提出申訴？林智堅指出，之後會跟律師討論，研議用什麼方法捍衛清白。
台灣民意基金會今日公布民調，62%的桃園受訪者認為林智堅不應該繼續選下去。對此，林智堅說，選舉期間，各式各樣的機構做的不同民調都有，民調都是作為參考，退選的議題，是對手期待、所設定的，「因為認為自己的候選人不夠強」。
林智堅指出，他被徵召到現在，對手除了潑髒水攻擊抹黑，完全沒有提出政見，這是非常遺憾的事情。他勤跑基層也提出政見，顯然都沒有辦法被好好討論，這對桃園市民來說是不公平的，過去8年市長鄭文燦有很好政績，在負面選舉中，政績被淹沒了；在過程中，他勤跑基層也提出政見，也被淹沒了。
林智堅強調，顯然國民黨這次選舉想要用負面選舉作為主軸跟基調，他並不認同，對手也不會得逞。他會按步就班、步步為營，持續做好選務工作。