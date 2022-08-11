夏立言赴陸讓綠營撿到槍？葉元之：連抗中保台牌都打不好
國民黨副主席夏立言訪問中國大陸，讓民進黨全台各地候選人看似「撿到槍」紛紛出言抨擊，但國民黨文傳會副主委葉元之認為，他們的發言邏輯簡直笑掉人的大牙，為了蹭聲量已經到不知所云的地步。真是沒救了，連「抗中保台」牌都打不好！
葉元之指出，首先是台中的部分，因為夏立言是台中的市政委員，所以民進黨台中市長參選人蔡其昌以及台中市議會民進黨團要盧秀燕負責。然而，類似夏立言這種市政顧問及委員在台中超過千位，民進黨台中市議員江肇國的爸爸江正吉、何敏誠的親叔叔何春木，也都是市政顧問，難道盧秀燕要為江、何兩位顧問的行程負責？
葉元之表示，再來，選新北市長的林佳龍則說，年底選戰不只是一場地方選舉。這句話更好笑，如果年底選戰不是地方選舉，林佳龍是在參選行政院院長嗎？林佳龍又在自爆自己心不在新北，果然是選假的！林佳龍就是抱著參選中央官員的心態，所以到現在都不願意認真研究新北市政議題，也不跑基層，每天打高空，噴政治口水，和新北距離好遠。
葉元之認為，「抗中保台」牌是民進黨最廉價的選舉操作，但奉勸綠營諸選將，發言前請用用腦，為罵而罵的結果，自以為撿到的槍，其實是射向自己。