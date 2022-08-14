巷仔內／中國軍演圍台　曝國軍一級艦老化問題

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濟陽級艦每艘都服役超過45年，船齡逼近50年，隸屬於海軍168艦隊，負責東部海域偵巡，在這次共軍東部海域「侵門踏戶」行動中，賣老命負責監控共艦。雖然國軍接手後裝上武進三型系統與標準一型防空飛彈，提升防空能力，但該級艦仍普遍面臨高壓蒸氣鍋爐的妥善率欠佳問題，且美國早已除役，其他國家的同級艦大多已除役，逐漸面臨消失性商源問題，缺乏零件只會保養越來越困難。
以這次跟國軍成功軍艦在海上對峙的共軍長春軍艦為例，7000噸的長春艦2013年服役，屬於052C旅洋II型驅逐艦，具備國軍軍艦欠缺的垂直飛彈發射系統與相控陣列雷達，戰力在國軍艦艇之上，已經贏國軍一個世代。
海軍戰力最強，具備區域防空能力的基隆級艦雖然能夠搭載66枚標準二型飛彈，但是1980年代初期從美軍服役後，再移交我海軍，船齡也超過40年，已經到了必須汰換或升級的時候，否則日後面對共軍飽和性攻擊將難以生存。海軍現役8艘成功級與2艘派里級艦，每艘能配備40枚標準一型防空飛彈，但該型飛彈1998年已停產、2020年底製造商停止技術支援更新，未來也將面臨消失性商源問題。
在政府「國艦國造」政策下，海軍正規劃研發新一代4500噸級飛彈巡防艦，但新一代巡防艦的「震海案」卻因為戰系問題延宕而至今仍未開工。面對共軍威脅，造新船已遠水救不了近火，海軍最快速的戰力提升方案是向美國爭取除役的軍艦，海軍2艘派里級逢甲與銘傳軍艦就是美軍2015年除役後移交我國。
美軍建造27艘提康德羅加級巡洋艦，前5艘使用MK26雙懸臂飛彈發射器版本，後面22艘改用Mk41垂直飛彈發射系統，122 個垂直發射系統單元能夠發射標準二型防空飛彈、戰斧巡弋飛彈與反潛火箭，自2004年起已經除役5艘，另有13艘自2020年起依次除役；還有另外11艘，從今年起到2026年會依序除役，提康德羅加級與基隆級同樣使用史普魯恩斯級的船體，被認為可能是海軍取代紀德級艦的替代方案之一。
不過，提康德羅加級艦雖然有強大防空能力，但服役也超過35年，在美軍服役也是狀況不斷，經常必須暫停戰備進行大修，海軍若引進恐怕又要先花錢大修。