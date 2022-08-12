務實買家的最佳選擇─Mazda CX-5 20S Carbon Edition試駕

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Mazda於年初時替CX-5導入2.5升渦輪動力，渦輪增壓所帶來更強大的性能與加速表現，滿足多年來消費者對於性能的渴望，但在銷售端仍有不少消費者偏愛2.0升車型，其中20S Carbon Edition車型對有經濟考量或務實買家來可說是最超值選擇。之所以如此說，因放眼望去車價在110萬元以內的中型休旅車絕大多數為國產車，對於想要晉身進口除RAV4就只剩CX-5可選。
雖然選擇不多但CX-5 20S Carbon Edition仍在有限預算內給你滿滿好料，在滿街跑的休旅車海中，CX-5以魂動設計美學搭配曲面轉折滑順的身形和光影折射，很難不在車海中脫穎而出吸引視覺目光。不僅如此CX-5 20S Carbon Edition車型還配置爍黑魂動之翼、19吋爍黑輪圈及爍黑後視鏡等配備，完美展現力與美並存的和諧美好。
美好的還不僅止於外型，CX-5座艙也給予質感舒適空間，簡潔的線條勾勒與大量軟質飾板與皮革披覆，營造出超越同及媲美豪華的細膩高級座艙。座椅雖非真皮或Nappa，但麂皮與皮革相間配置卻一次滿足乘坐、視覺與觸感所有感受，加上不俗的包覆性與支撐性，使其於操控或乘坐舒適都提供良好的體驗。
在充滿質感氛圍與舒適乘坐環境下，CX-5 20S Carbon Edition配備無線充電、無線Apple CarPlay與Android Auto連接及抬頭顯示器，滿足現今多數駕駛用車喜好。另外全速域主動車距控制巡航、全速域巡航模式車道維持輔助、進階前行煞車輔助、車道偏移警示、盲點偵測、後車警示功能、360度環景輔助等都列為標配，讓每次駕駛都能輕鬆與安全。
雖沒渦輪增壓助益，所搭載的2.0升引擎只有165hp最大馬力與21.7kgm扭力峰值，但可別瞧不起這規格數據，在六速手自排變速系統輔佐下，起步加速給予相當輕快的反應，自然進氣引擎循序漸進的特性可清楚掌握每一階段能量的輸出，倘若想要進一步加快，切至Sport模式後即進入衝刺架勢，在轉速不斷提升能量持續堆疊，同樣也能讓人感到暢快。人馬一體也非廣告詞，於彎中懸吊的調校在舒適與操控取得平衡，適中但不讓人害怕的重心轉變，搭配進階版G力導引控制技術，能以流暢滑順態度劃過每一彎角。
CX-5 20S Carbon Edition當然不是樣樣好，與更高規車型相比就少了感應式電動尾門、行李廂防水功能、10支Bose揚聲器、倒車煞車輔助等配備，但對於整體駕乘感受並不會造成影響，如果想控制經費CX-5 20S Carbon Edition相對是不錯的選擇。