籃球／二軍陣容大勝泰山43分 光復高中驚奇封王

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這也是繼今年3月初光復在台北小巨蛋2連勝，撂下110學年HBL男甲級王座，隊史首冠後，又一重大勝利，不同的是，當時光復擁有鎮隊雙星陳將双、張俊生，總教練陳定杰領軍，季後雙星及另4名高三生集體畢業，此次ISF選拔賽，3名U18培訓國手含206公分中鋒鄭名斈 、新人王謝銘駿、王威翔，也因中華培訓隊不放行而缺席，陣容削弱很多，報名的12人僅林恩宇、沈宥均、曾韋翔3枚菜鳥，是HBL金牌軍成員，黃培鑫則曾在109學年高一時報進12人正選，另8人全無HBL歷練。
外加主帥陳定杰是U18中華培訓隊兩名教練之一，襄助總教練吳俊雄，所以光復打ISF選拔賽由隨隊教練李宇偉掌兵符，今天大勝贏球拿到代表權，下月將領軍出擊塞爾維亞，因依規定，獲代表權球隊，職隊員全數不能更換，就是報名表原班人馬，也即陳定杰縱然身為光復總教練，卻無法取代李宇偉，（但據悉，陳定杰有意讓李宇偉挑大樑，也樂觀其事）。
對真的拿到代表權，李宇偉有些不敢置信，他說：「賽前雖有信心，但少了3培訓國手，前陣子跟泰山在嘉義王輝盃、金門金城盃兩度遭遇，又勝負各一，輸贏更僅1及2分，雙方實力伯仲，此役委實沒太大把握，但球員很爭氣，幫自己掙得難得的磨練機會，特別是遠征塞爾維亞，參加世界性比賽，且這神秘國度，即便純觀光，都未必會去，一生更大抵僅這一次。」
談到大贏對手43分，李宇偉說，可能是光復人手較足，可以輪替，泰山幾名主力經過3天3連戰。可能累了，明顯體力不繼。