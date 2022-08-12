COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

籃球／二軍陣容大勝泰山43分 光復高中驚奇封王

▲光復林恩祈攻下22分生涯代表作功在封王。官方提供
▲光復林恩祈攻下22分生涯代表作功在封王。官方提供

運動中心/綜合報導

2022-08-12 01:44:13

2022年世界中學生總會（ISF）籃賽代表隊選拔，男生組冠軍賽有出人意表的戰局，泰山高中第二節崩盤，終場光復高中97：54，3連勝封王，拿到代表權，下月18至29日將代台灣遠征塞爾維亞，參加在首都貝爾格勒舉行的世界中學生籃賽。              

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽前被視為五五波，但第二節風雲變色，光復單節拉出30：7的猛攻，把首節24：18小贏的差距一口氣擴大為54：25，提前底定勝局，前三節打完80：36已領先44分，光復高中輕鬆拿下勝利。

這也是繼今年3月初光復在台北小巨蛋2連勝，撂下110學年HBL男甲級王座，隊史首冠後，又一重大勝利，不同的是，當時光復擁有鎮隊雙星陳將双、張俊生，總教練陳定杰領軍，季後雙星及另4名高三生集體畢業，此次ISF選拔賽，3名U18培訓國手含206公分中鋒鄭名斈 、新人王謝銘駿、王威翔，也因中華培訓隊不放行而缺席，陣容削弱很多，報名的12人僅林恩宇、沈宥均、曾韋翔3枚菜鳥，是HBL金牌軍成員，黃培鑫則曾在109學年高一時報進12人正選，另8人全無HBL歷練。            

外加主帥陳定杰是U18中華培訓隊兩名教練之一，襄助總教練吳俊雄，所以光復打ISF選拔賽由隨隊教練李宇偉掌兵符，今天大勝贏球拿到代表權，下月將領軍出擊塞爾維亞，因依規定，獲代表權球隊，職隊員全數不能更換，就是報名表原班人馬，也即陳定杰縱然身為光復總教練，卻無法取代李宇偉，（但據悉，陳定杰有意讓李宇偉挑大樑，也樂觀其事）。                                                   

對真的拿到代表權，李宇偉有些不敢置信，他說：「賽前雖有信心，但少了3培訓國手，前陣子跟泰山在嘉義王輝盃、金門金城盃兩度遭遇，又勝負各一，輸贏更僅1及2分，雙方實力伯仲，此役委實沒太大把握，但球員很爭氣，幫自己掙得難得的磨練機會，特別是遠征塞爾維亞，參加世界性比賽，且這神秘國度，即便純觀光，都未必會去，一生更大抵僅這一次。」  

談到大贏對手43分，李宇偉說，可能是光復人手較足，可以輪替，泰山幾名主力經過3天3連戰。可能累了，明顯體力不繼。

籃球／吞3T亂了陣腳　泰山高中冠軍賽慘敗43分

T1／「豹達」桃園　雲豹攻進「漢堡館」可容納1.5萬人

PLG／才剛補進兩大門神　攻城獅後場戰力再升級

T1／2次落選、7年換5隊　鄭瑋不流浪、獲年薪200萬合約

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀