高球／驟死賽抓鳥　小將葉佳胤驚險奪冠

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女子組陳俋儒和謝佳彧最後也以總桿154桿並居領先，兩人在第18洞進行驟死賽，最後由剛從美國返國、解除隔離的地主台北培訓選手陳俋儒勝出奪冠，陳俋儒說：「這次暑假到美國參加潘政琮舉辦的兩場AJGA賽事以及幾場業餘賽事，這趟美國行讓我學到很多寶貴的經驗，其中在Plam Spring的FCG Callaway最後一天打出63桿交出並列第六名好成績，以及在世界業餘比洞賽中領悟到了這次打驟死賽經驗，不要讓自己太緊張，保持節奏不亂，我覺得這次在美國參賽的所有經驗是我此次能摘冠的最佳養分。」
另外，男子A組選手孔德恕今天在第二回合C區第4洞，以九鐵打出164碼的一桿進洞，獲得台北球場提供的一萬元獎金，這是他生涯第一次打出一桿進洞。
此賽每組前五名皆可獲得訓練設備經費補助獎勵金，冠軍可獲得52,000元訓練設備經費補助金；亞軍可獲得42,000元訓練設備經費補助金；季軍可獲得30,000元訓練設備經費補助金；殿軍可獲得25,000元訓練設備經費補助金；第五名可獲得18,000元訓練設備經費補助金。
最後男子A組前五名分別為：冠軍葉佳胤（71-71桿）；亞軍范揚嘉（75-67桿）；季軍羅政元（70-72桿）；殿軍呂孫儀（70-73桿）；第五名洪昭鑫（71-73桿）。
男子B組前五名分別為：冠軍謝承洧（71-70桿）；亞軍謝秉翰（74-71桿）；季軍蔡睿恒（73-72桿）；殿軍胡宇棠（73-74桿）；第五名羅友成（70-78桿）。
女子組前五名分別為：冠軍陳俋儒（78-76桿）；亞軍謝佳彧（81-73桿）；季軍林冠妤（79-77桿）；殿軍曹恩婕（79-81桿）；第五名盧芸屏（78-82桿）。