蘆洲警盤查2賓士！意外查獲槍彈、毒品 還附送1名通緝犯
新北市蘆洲昨（11）晚11點多，永平街32巷21弄路口停了2部賓士轎車，巡邏員警覺得有異上前盤查，其中一名員警眼尖發現一輛放有西瓜刀，立即喝令2車6人下車受檢，隨後更在車內發現改造手槍、子彈、鎮暴槍、西瓜刀、手銬及1包安非他命，還逮到一名通緝犯，警方最後將6人帶回，全案將依照槍砲、毒品、社會秩序維護法及交通過失傷害移送偵辦。
據了解，昨晚11點多，32歲的蔡男和26歲的李男，分別開著輛賓士轎車併排停在路口，改裝排氣管的噪音引來巡邏警員注意，盤查過程中發現一輛賓士車後座竟然放著西瓜刀，於是前車駕駛蔡男（32歲）、乘客陳男（28歲），以及後車駕駛李男（26歲）、乘客林男（37歲）、曲男（23歲）、陳男（28歲）等6人下車受檢。
警方搜索時，在蔡男同車的陳男（28歲）的口袋查獲第二級毒品安非他命1包（0.73公克）及1組吸食器；後方賓士後座腳踏墊下找到1把改造手槍及15發子彈，車內還找到1把鎮暴槍及2副手銬，候車乘客陳男（28歲）被查出是過失傷害通緝犯，因此警方將在場所有人帶回派出所偵辦。
警方指出，全案將依槍砲、毒品、社會秩序維護法以及交通過失傷害通緝，移送新北地檢署偵辦，另持續溯源槍枝來源，追查上游供給者身分。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995