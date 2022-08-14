積極提升國防戰力　專家：國艦國造速度應加快

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林穎佑指出，國軍面對無人機應研擬應對辦法，從俄烏戰爭中到台海軍演危機廣泛使用無人機，另一方面，未來無人機與國軍各項裝備的連線也需加強。林穎佑進一步指出，這次共軍軍演有可能派出潛艦，面對共軍威脅，國軍潛艦能否有效出擊？潛艦國造的速度可能需要加快，國軍若有潛艦在制海上也較能發揮。
林穎佑也指出，共軍已經到東岸軍演，過去國軍都想定西岸遇到攻擊時，將兵力戰力轉移到東岸保存，若未來共軍攻擊時東岸也可能遭到攻擊，國防部要思考部隊要怎麼疏散、戰力保存下能發揮作用。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，中國「圍島」軍演形同封鎖國際重要航線，雖然難以長期維持，但台灣應利用當前契機增加國防投資。蘇紫雲進一步表示，國防預算是由「人力維持」、「裝備投資」、「作業維持」等三大項目組成，每一項建議至少要投入新台幣1600億元，三項總共為4800億元，才能讓盟國相信軍售台灣後，台灣有能力維持維修和後勤作業的最低限度。
蘇紫雲建議應優先投資防空飛彈、反艦飛彈等機動型武器，因為它們造價便宜、成軍快，3到5年可形成戰力、命中率高，在敵人必須搭船進行兩棲登陸的海空戰場，能有效減少共軍登陸成功的可能性。蘇紫雲也指出，海上碰撞還是需要大型船艦，應考慮增加至少6000噸位的船艦，才能應付「灰色地帶」的碰撞。