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積極提升國防戰力　專家：國艦國造速度應加快

▲海軍沱江軍艦、塔江軍艦在基隆海域首度公開「同框」動態操演。(圖／記者呂炯昌攝，2022.01.07)
▲海軍沱江軍艦、塔江軍艦在基隆海域首度公開「同框」動態操演。(圖／記者呂炯昌攝，2022.01.07)

記者呂炯昌／台北報導

2022-08-14 11:48:302022-08-14 12:00:42

為了報復美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）成功訪台，中國宣布4日中午12點在台灣本島周邊實施實彈軍演，威脅度超過1996年台海危機。中國再度對台試射飛彈，也讓國人再度關切國防改革議題。專家則提出加速國艦國造、提高國防預算等建議。

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淡江戰略所助理教授林穎佑受訪表示，過去曾討論利用小艇與岸基反艦飛彈建構近岸海軍，但若敵軍在遠距離對台進行封鎖，還是需要大型軍艦，到時候造艦計畫就顯得刻不容緩。1000噸級以下的艦艇適合敵人已經兵臨城下時發揮作用，軍隊功用還要預防戰爭，若敵人在外海巡弋時海軍艦艇就必須要出動，小型艦艇這時候就不好發揮作用。

林穎佑指出，國軍面對無人機應研擬應對辦法，從俄烏戰爭中到台海軍演危機廣泛使用無人機，另一方面，未來無人機與國軍各項裝備的連線也需加強。林穎佑進一步指出，這次共軍軍演有可能派出潛艦，面對共軍威脅，國軍潛艦能否有效出擊？潛艦國造的速度可能需要加快，國軍若有潛艦在制海上也較能發揮。

林穎佑也指出，共軍已經到東岸軍演，過去國軍都想定西岸遇到攻擊時，將兵力戰力轉移到東岸保存，若未來共軍攻擊時東岸也可能遭到攻擊，國防部要思考部隊要怎麼疏散、戰力保存下能發揮作用。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，中國「圍島」軍演形同封鎖國際重要航線，雖然難以長期維持，但台灣應利用當前契機增加國防投資。蘇紫雲進一步表示，國防預算是由「人力維持」、「裝備投資」、「作業維持」等三大項目組成，每一項建議至少要投入新台幣1600億元，三項總共為4800億元，才能讓盟國相信軍售台灣後，台灣有能力維持維修和後勤作業的最低限度。

蘇紫雲建議應優先投資防空飛彈、反艦飛彈等機動型武器，因為它們造價便宜、成軍快，3到5年可形成戰力、命中率高，在敵人必須搭船進行兩棲登陸的海空戰場，能有效減少共軍登陸成功的可能性。蘇紫雲也指出，海上碰撞還是需要大型船艦，應考慮增加至少6000噸位的船艦，才能應付「灰色地帶」的碰撞。


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