英逃犯「硬塞」玩具熊仍被逮！眼尖警揪細節：怎會呼吸？
英國近日發生一起讓人啼笑皆非的警匪追緝案，1名偷車賊為了躲避警察追捕，竟突發奇想，鑽入1隻大熊填充布偶，以為可以逃過一劫，不過被眼尖的警察發現這隻布偶似乎「在呼吸」，最終仍然被抓。案件在網路上曝光後遭到廣大網友嘲笑，不知他怎麼會想出這麼奇葩又失敗的藏身方式。
綜合《每日郵報》、《英國廣播公司》等外媒報導，這起事件上月底發生在英國曼徹斯特的羅奇代爾鎮（Rochdale），主角是名叫道布森（Joshua Dobson）的18歲男子，他因今年5月偷走1台價值8500英鎊的休旅車，無照駕駛，還在加油時拒付油錢，多重罪名而遭到通緝。
當警方依循線索找到道布森的藏匿處時，一開始並沒有發現他的蹤影，不過眼尖的警官發現，一隻被擺在角落的大熊玩偶似乎「正在呼吸」，檢查後赫然發現道布森就躲在裡頭。
警方還透露，道布森在玩偶的屁股挖了個洞，然後鑽進去躲起來，不過道布森身高達180公分，硬塞進只有150公分的大熊玩偶確實有點勉強。他在上週遭到判刑，要坐牢9個月，當地警方還逗趣的在官方社群網站打下，希望被「硬塞」在監獄裡的道布森能忍受（bearable）在裡面蹲的時光。