Maserati Ghibli將於2024年退場，大改款Quattroporte將接手轎車級距的重責大任!

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Maserati逐漸邁向電能化的品牌策略規劃下，已能感受到品牌加速轉型的腳步，隨著多款產品導入輕油電動力後，準備在明年推出的新一代跑車GranTurismo也宣告會有純電版本的車型，不過令外界好奇的是定位在入門級距的Ghibli遲遲未出現在純電化的清單之列，最近終於公布答案，據外媒報導Maserati表示這款入門房車將在2024年退出市場，並由Quattroporte扛起轎車產品的重責大任，並表示大改款的Quattroporte體型將會縮減以承接Ghibli退場後的空缺。
近幾年轎車級距的式微在高端品牌上也無法倖免，Maserati也深深感受到這股趨勢而不得不將重心轉往更入門的休旅車款以提高顧客的購買意願，因此在推出Grecale之後也默默地替Ghibli埋下引退的種子，接下來品牌則會將重心擺在休旅車款的開發與電氣化的研發上，例如下一代的Levante便會有純電版的車型推出，另外過往借用Ferrari的3.8升雙渦輪增壓引擎也將逐漸淘汰，改由自家研發的3.0升V6 Nettuno雙渦輪增壓引擎接手，不過品牌仍以2030年全面電能化為目標，在這段期間確定由小排氣量引擎加上電動馬達的油電系統來挺過這段過渡期。