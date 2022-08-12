國民黨讓基隆無光！蔡適應接棒林右昌　自揭與謝國樑差別

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蔡適應還說，自己在大學期間，曾有一段參與學生運動的經歷，在卸除職業軍人身份後，投入了政治工作。蔡適應解釋，是因為自己仍有想要改變社會的熱誠。有著豐富的人生經歷，深耕地方多年的民代經驗，加上自己過去的職業軍人身份，自己比較能同理不同立場的聲音和意見。
攸關基隆都市發展的基隆軍港遷移案，過去在地方討論了10餘年，一直沒有成功地被推行，蔡適應認為，這也是他在擔任立法委員後，長期在外交及國防委員會服務的主因。他解釋，自己過去有職業軍人的身份，也有在基隆擔任過3屆民代的經驗，理解軍方和地方的需求，能扮演一個好協調者的角色，自己在進入外交及國防委員會的第一年，就順利地協調完基隆軍港遷移的計畫。
蔡適應也說，自己和現任市長林右昌都有著都市計畫的背景，過去8年協調中央、地方，推動基隆的港市再生計畫，讓現在的基隆有了全新的城市樣貌。蔡適應認為，現在最重要的是讓在地居民，能夠對基隆，有認同感和信心，而這是過去國民黨執政，所沒有重視的事情。
對於出身地方望族的對手謝國樑，蔡適應認為，人無法選擇自己的出身，但可以用問政的成績證明一切，自己多次取得優秀立委的評鑑成績，而謝國樑過去多次被評比為待觀察立委。
蔡適應補充，國民黨過去執政下的基隆，在市政表現上，也總是吊車尾在最後一名，令基隆人光榮不起來，相較之下這幾年基隆的改變，大家有目共睹，這是他和對手最大的不同。
一年一度的「雞籠中元祭」本月在基隆展開，蔡適應說，歡迎大家到基隆感受這個在地文化盛典，現在的基隆有很多可以駐足欣賞的風景，可以到基隆走走，順便享用基隆美食。他也特別推薦，廟口的蝦仁滷肉飯以及基隆的海鮮是最新鮮的，如果基隆的海鮮不新鮮，只能自己下海抓了。