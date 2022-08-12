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國民黨讓基隆無光！蔡適應接棒林右昌　自揭與謝國樑差別

▲蔡適應表示，自己跟對手最大的不同，是問政的成績和表現。（圖／翻攝自蔡適應臉書）
▲蔡適應表示，自己跟對手最大的不同，是問政的成績和表現。（圖／翻攝自蔡適應臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-12 09:32:51

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」日前釋出民進黨基隆市長參選人蔡適應的專訪。蔡適應曾擔任3屆基隆市議員，在2屆基隆選區的立委期間，推動了多項基隆市區改造計畫，至今仍是公督盟評鑑「優秀立委」最多次的紀錄保持人。對於出身地方望族的對手、國民黨參選人謝國樑，蔡適應表示，人無法選擇自己的出身，但自己跟對手最大的不同，是問政的成績和表現。

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▲蔡適應接受專訪（圖／民進黨提供）
▲蔡適應接受「蔡英文&DPP」Podcast頻道「耳朵出遊不出油」節目專訪。（圖／民進黨提供）
最近中國軍演讓台灣的國防議題受到矚目，過去曾是職業軍人的蔡適應說，自己當時擔任聯絡官，任務是要把本島軍人，送到離島前線支援，當時1996台海危機，兩岸關係情勢緊張，很榮幸當時有這個機會，能為國家服務。蔡適應也說，自己當時在前線，看到了台灣人愛國的熱誠和勇氣。

蔡適應還說，自己在大學期間，曾有一段參與學生運動的經歷，在卸除職業軍人身份後，投入了政治工作。蔡適應解釋，是因為自己仍有想要改變社會的熱誠。有著豐富的人生經歷，深耕地方多年的民代經驗，加上自己過去的職業軍人身份，自己比較能同理不同立場的聲音和意見。

攸關基隆都市發展的基隆軍港遷移案，過去在地方討論了10餘年，一直沒有成功地被推行，蔡適應認為，這也是他在擔任立法委員後，長期在外交及國防委員會服務的主因。他解釋，自己過去有職業軍人的身份，也有在基隆擔任過3屆民代的經驗，理解軍方和地方的需求，能扮演一個好協調者的角色，自己在進入外交及國防委員會的第一年，就順利地協調完基隆軍港遷移的計畫。

蔡適應也說，自己和現任市長林右昌都有著都市計畫的背景，過去8年協調中央、地方，推動基隆的港市再生計畫，讓現在的基隆有了全新的城市樣貌。蔡適應認為，現在最重要的是讓在地居民，能夠對基隆，有認同感和信心，而這是過去國民黨執政，所沒有重視的事情。

對於出身地方望族的對手謝國樑，蔡適應認為，人無法選擇自己的出身，但可以用問政的成績證明一切，自己多次取得優秀立委的評鑑成績，而謝國樑過去多次被評比為待觀察立委。

蔡適應補充，國民黨過去執政下的基隆，在市政表現上，也總是吊車尾在最後一名，令基隆人光榮不起來，相較之下這幾年基隆的改變，大家有目共睹，這是他和對手最大的不同。

一年一度的「雞籠中元祭」本月在基隆展開，蔡適應說，歡迎大家到基隆感受這個在地文化盛典，現在的基隆有很多可以駐足欣賞的風景，可以到基隆走走，順便享用基隆美食。他也特別推薦，廟口的蝦仁滷肉飯以及基隆的海鮮是最新鮮的，如果基隆的海鮮不新鮮，只能自己下海抓了。

▲總統蔡英文日前與林右昌、蔡適應一同出席「2022壬寅雞籠中元祭開燈放彩活動」。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文日前與林右昌、蔡適應一同出席「2022壬寅雞籠中元祭開燈放彩活動」。（圖／總統府提供）

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