林智堅陷論文風暴首度談家人 媽媽天天哭、兒喊不要選了
民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲疑雲，即便總統蔡英文力挺，仍引發外界與同黨人士質疑；林智堅昨（11）日晚間參加鄭弘儀節目「鄭知道了」專訪，林智堅第一次談及家人對論文事件的感受，特別是母親很焦慮，每天早上打給他幾乎講沒幾句話就哽咽，希望他不要那麼辛苦，兒子更直白地告訴他「希望爸爸不要選市長了」。
台大日前正式認定林智堅抄襲余正煌論文，昨天他接受鄭弘儀專訪，當鄭弘儀問林智堅論文有沒有抄襲？林智堅回答「當然沒有抄襲」；鄭弘儀又問「百分之百？」林智堅堅定回應「當然，百分之百」，他強調沒有抄襲論文，更直言「我要為我自己的清白、人格來捍衛」。
隨後話題轉到家人的心情，林智堅說，這段期間對家人來說很煎熬，特別是媽媽較容易焦慮，每天都會打電話來關心，但總是沒說幾句話就哽咽，或忍不住哭出來，希望他不要那麼辛苦，近期媒體與評論的說法，「會讓爸媽覺得自己兒子像個惡人，在新竹8年的成績瞬間被抹滅。」
林智堅也透露，因為離開市長職務，也離開原來住的的宿舍，又加上選務繁忙，太太只能自己帶著3個孩子搬家，自己一直都沒時間返家探望，10日晚間終於有時間抽空回去看小孩，孩子很希望他晚上能留下來，但自己只能說不一定要看桃園有沒有事情。「哥哥就說爸爸在選市長很忙，弟弟就很直接說不要選了」，孩子的反應讓他感到相當不捨。（編輯：孫唯容）