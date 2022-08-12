只賣4天！肯德基快閃「中元福氣桶」6.2折 甜甜圈買6送3
中元節普度不只款待好兄弟吃飽飽，業者也祭出限時好康，肯德基8月初剛推出全新口味「冬蔭功坤咔香辣脆雞」，還沒嘗鮮的話快把握周末快閃優惠。肯德基今（12）日起限時4天祭出「中元福氣桶」499元，一次打包蛋撻、脆雞、可樂，且口味包含期間限定的冬蔭功炸雞，折扣下殺6.2折。Mister Donut也有「中元大BuyBuy」優惠，甜甜圈享買6送3。
周末大餐開吃冬蔭功炸雞！肯德基針對中元節快閃「中元福氣桶」，今（12）日起至8月15日只限時開賣4天，除了到店購買，也同步開放網路預訂快取。「中元福氣桶」內含5塊咔啦脆雞＋3塊冬蔭功炸雞＋6顆原味蛋撻＋1瓶百事可樂，特價499元，相當於下殺6.2折，售完為止。若是上網預訂，還有可能隨機遇見「30分鐘限時優惠」，消費滿299加送雙色轉轉QQ球。
因應今(12)日中元節，Mister Donut加碼釋出限時7天優惠，8/12至8/18期間開跑「中元大BuyBuy」活動，任選6個指定甜甜圈，其中包含1款蜜蜂工坊聯名甜甜圈買蜜蜂，其中3個由Mister Donut招待，等於是「買6送3」。甜甜圈限當場一次領取，7-ELEVEN店中店、外送外賣及預訂服務不適用