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名家論壇》黃創夏／濫用「老味道」，終將自辱！

▲國民黨副主席夏立言在中國於台灣周邊舉行軍演之際，率團訪問中國引發爭議。（圖／文傳會提供）
▲國民黨副主席夏立言在中國於台灣周邊舉行軍演之際，率團訪問中國引發爭議。（圖／文傳會提供）

文/黃創夏

2022-08-12 10:18:35

「We learn from history that we do not learn from history。」（我們從歷史中得到的唯一的教訓就是我們從沒有從歷史中得到過教訓。）

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古往今來，充滿智慧的歷史哲學家，都會語重心長地提出以上的警語，他們總是沉重地提醒著芸芸眾生：歷史如果要重演，不是悲劇，就是鬧劇！

很多人有了權勢之後，卻總以為可以像八爪章魚一樣，處攪亂伸，甚麼領域都是「朕即天下」，我說了算！

殊不知民主法治國家就是要有規矩，照步來，如同美國總統拜登，全世界73億人都知道：他真的不希望裴洛西訪問台灣，因為已經精疲力盡的拜登，必須要負責處理後續的所有挑戰！

但拜登不能干預國會議長，議長在她的職權中做了決定，美國國防部和國務院，照步來，該怎麼因應就怎麼因應。

試想：如果拜登和奧斯汀公然倡議說不接受裴洛西的決定，裴洛西的安危不關他們的事，美國還是美國嗎？

中華民國台灣和中華人民共和國最大的不同，就是台灣是一個民主法治的國家，是「第三波民主化」的典範，一切都有典章制度，一切都該照步來。

教育部在2017年5月31日（蔡英文已經擔任總統之後）有頒布一個《專科以上學校學術倫理案件處理原則》其中第三條第三款，明確定義「抄襲」成立就是以「未註明出處」就是核心要件，沒有那麼多東拉西扯！

至於審查內容和細節保密，也不是台灣大學所自創，在第十一條內明文規定‧‧‧

呼籲那些要發動政治喧鬧之徒，別忘了，很多政治目的刻意喧鬧的「無法接受」之說法，在台灣這樣的民主法治社會當中，其實都已經是「依法規處」，如果對法規不滿，國會早就過半了，五院也在手中，該追究的是：如果是「惡法」，行政院和立法院這些年都是在混吃等死嗎？

還有，雖然管中閔快要任滿了，在台灣社會中，特別是一向冷眼旁觀，卻總是會在關鍵時刻出手，締造「寧靜革命，台灣民主奇蹟」的中間選民，對於「卡管案」並未遺忘！

奉勸當局，不要每次都濫用「聲量壓人」的老味道，這一套，韓國瑜也學過，「韓粉出征，寸草不留」最後只是笑柄，想要重演「類韓流」這樣的老味道，不是鬧劇就是悲劇！

而且，還把自己淪落為和華春盈與夏立言同樣層次！

那個華春瑩真是沒有做功課，台灣牛肉麵種類繁多，特別好吃的一種是來自眷村老兵的創意，意義深遠，銘記著對共產黨的國仇家恨！

那是在「堅決反共、殺朱拔毛」的時代，美援送來了大量的麵粉和大批的「牛肉罐頭」，那個罐頭口味太重了、腥味太濃了，不知是哪個充滿創意的眷村老兵，加點青菜和大蔥，配上湯麵，就成了口味濃郁，別具特色的牛肉麵。

這樣的牛肉麵，很多人都吃過，後來許多品類的牛肉麵都以此為源頭，持續開發和創造，這樣的牛肉麵並沒有名稱，是一個艱苦時代的共同記憶，就姑且就稱為「反共牛肉麵」吧！

「反共牛肉麵」的起源，後來在各地眷村老兵口耳相傳中，還有一個傳奇，更是「反共必勝」的象徵：那是在「823砲戰」時，將經國多次冒著槍林彈雨前進金門，有一晚在運補船上肚子餓，深更半夜哪有辦法弄吃的？伙房隨手拿了美軍的牛肉罐頭，下了幾把麵、配一點廚房剩下的青菜梗，就煮出了「反共牛肉麵」，蔣經國食指大動，也因此成了國民黨當時官員後來最愛的口味。

味覺雖然不會騙人，私慾卻可以薰心！

為了迎合中國內部因為台美合作升溫而破碎的玻璃心、為了揣摩「北戴河會議」上不確定的腥風血雨，華春瑩「寧左勿右」，胡言亂語，貽笑大方。

在台灣竟也有一群人還是忘記了「祖傳的味覺」，他們早就不屑吃克難「反共牛肉麵」，總是想著：就算千夫所指，也要拿到總書記「瀛台夜宴」座上賓的邀請帖！

解放軍的「軍事演『戲』」越來越失控、繼西南「防空識別區」的常態化騷擾，正繼續設法騷擾台海中線，搞成「台灣海峽內海化」勾當，也讓「台灣海峽安全國際化」的議題，成為世界主流國家最關切的戰略重組課題。

國民黨黨的副主席夏立言竟然要登陸了，真是不知今夕是何年！

夏立言還宣稱此次是去「訪問台商、台生，了解他們做生意、求學方面的困難，將他們的心聲帶回台灣。」

真是睜著眼睛說瞎話，台商和台生在做生意和求學有哪些困難？這些年，中國共產黨的張牙舞爪，已經是普世皆知，還需要夏立言去「田野調查」？

「把心聲帶回台灣」？更可笑！夏立言還以為現在的全球，還吃2005年的連戰登陸「破冰之旅」的那個早就餿掉的味道嗎？

那些台商和台生會碰到困難，源頭是共產黨的粗暴、要解決他們的困難，解方還是共產黨能夠恢復理智，都是對岸惹的禍，「帶回台灣」於事無補，只是更讓人覺得國民黨又再和共產黨「隔海倡和」！

此時此刻，建議朱立倫回到桃園家鄉走一走吧，那裡的眷村還很多，朱立倫真的該去好好的吃一碗「反共牛肉麵」了‧‧‧


●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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