名家論壇》黃創夏／濫用「老味道」，終將自辱！

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很多人有了權勢之後，卻總以為可以像八爪章魚一樣，處攪亂伸，甚麼領域都是「朕即天下」，我說了算！
殊不知民主法治國家就是要有規矩，照步來，如同美國總統拜登，全世界73億人都知道：他真的不希望裴洛西訪問台灣，因為已經精疲力盡的拜登，必須要負責處理後續的所有挑戰！
但拜登不能干預國會議長，議長在她的職權中做了決定，美國國防部和國務院，照步來，該怎麼因應就怎麼因應。
試想：如果拜登和奧斯汀公然倡議說不接受裴洛西的決定，裴洛西的安危不關他們的事，美國還是美國嗎？
中華民國台灣和中華人民共和國最大的不同，就是台灣是一個民主法治的國家，是「第三波民主化」的典範，一切都有典章制度，一切都該照步來。
教育部在2017年5月31日（蔡英文已經擔任總統之後）有頒布一個《專科以上學校學術倫理案件處理原則》其中第三條第三款，明確定義「抄襲」成立就是以「未註明出處」就是核心要件，沒有那麼多東拉西扯！
至於審查內容和細節保密，也不是台灣大學所自創，在第十一條內明文規定‧‧‧
呼籲那些要發動政治喧鬧之徒，別忘了，很多政治目的刻意喧鬧的「無法接受」之說法，在台灣這樣的民主法治社會當中，其實都已經是「依法規處」，如果對法規不滿，國會早就過半了，五院也在手中，該追究的是：如果是「惡法」，行政院和立法院這些年都是在混吃等死嗎？
還有，雖然管中閔快要任滿了，在台灣社會中，特別是一向冷眼旁觀，卻總是會在關鍵時刻出手，締造「寧靜革命，台灣民主奇蹟」的中間選民，對於「卡管案」並未遺忘！
奉勸當局，不要每次都濫用「聲量壓人」的老味道，這一套，韓國瑜也學過，「韓粉出征，寸草不留」最後只是笑柄，想要重演「類韓流」這樣的老味道，不是鬧劇就是悲劇！
而且，還把自己淪落為和華春盈與夏立言同樣層次！
那個華春瑩真是沒有做功課，台灣牛肉麵種類繁多，特別好吃的一種是來自眷村老兵的創意，意義深遠，銘記著對共產黨的國仇家恨！
那是在「堅決反共、殺朱拔毛」的時代，美援送來了大量的麵粉和大批的「牛肉罐頭」，那個罐頭口味太重了、腥味太濃了，不知是哪個充滿創意的眷村老兵，加點青菜和大蔥，配上湯麵，就成了口味濃郁，別具特色的牛肉麵。
這樣的牛肉麵，很多人都吃過，後來許多品類的牛肉麵都以此為源頭，持續開發和創造，這樣的牛肉麵並沒有名稱，是一個艱苦時代的共同記憶，就姑且就稱為「反共牛肉麵」吧！
「反共牛肉麵」的起源，後來在各地眷村老兵口耳相傳中，還有一個傳奇，更是「反共必勝」的象徵：那是在「823砲戰」時，將經國多次冒著槍林彈雨前進金門，有一晚在運補船上肚子餓，深更半夜哪有辦法弄吃的？伙房隨手拿了美軍的牛肉罐頭，下了幾把麵、配一點廚房剩下的青菜梗，就煮出了「反共牛肉麵」，蔣經國食指大動，也因此成了國民黨當時官員後來最愛的口味。
味覺雖然不會騙人，私慾卻可以薰心！
為了迎合中國內部因為台美合作升溫而破碎的玻璃心、為了揣摩「北戴河會議」上不確定的腥風血雨，華春瑩「寧左勿右」，胡言亂語，貽笑大方。
在台灣竟也有一群人還是忘記了「祖傳的味覺」，他們早就不屑吃克難「反共牛肉麵」，總是想著：就算千夫所指，也要拿到總書記「瀛台夜宴」座上賓的邀請帖！
解放軍的「軍事演『戲』」越來越失控、繼西南「防空識別區」的常態化騷擾，正繼續設法騷擾台海中線，搞成「台灣海峽內海化」勾當，也讓「台灣海峽安全國際化」的議題，成為世界主流國家最關切的戰略重組課題。
國民黨黨的副主席夏立言竟然要登陸了，真是不知今夕是何年！
夏立言還宣稱此次是去「訪問台商、台生，了解他們做生意、求學方面的困難，將他們的心聲帶回台灣。」
真是睜著眼睛說瞎話，台商和台生在做生意和求學有哪些困難？這些年，中國共產黨的張牙舞爪，已經是普世皆知，還需要夏立言去「田野調查」？
「把心聲帶回台灣」？更可笑！夏立言還以為現在的全球，還吃2005年的連戰登陸「破冰之旅」的那個早就餿掉的味道嗎？
那些台商和台生會碰到困難，源頭是共產黨的粗暴、要解決他們的困難，解方還是共產黨能夠恢復理智，都是對岸惹的禍，「帶回台灣」於事無補，只是更讓人覺得國民黨又再和共產黨「隔海倡和」！
此時此刻，建議朱立倫回到桃園家鄉走一走吧，那裡的眷村還很多，朱立倫真的該去好好的吃一碗「反共牛肉麵」了‧‧‧
●作者：黃創夏／資深媒體人
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