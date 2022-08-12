力挺林智堅？陳時中：與對柯文哲「葉克膜事件」態度一樣
民進黨台北市長參選人陳時中今（12）日赴台大國際會議中心，出席「有志一同，台北更好 阿中與志工相見歡」活動。現場約400位志工擠滿會場，也有不少年輕面孔參與其中。陳時中於會前受訪表示，希望將來有更多朋友參與志工團，把選舉過程做得更完善；另外談到林智堅論文事件，陳時中說，自己的態度沒有變過，就像過去柯文哲選舉時，也受到葉克膜、跟器官捐贈的困擾，「我當部長在立法院記者訪問我，覺得這些事情都是關乎個人名譽，沒有明確證據，就斷然下結論，都是不好的事情」。
陳時中今日出席「有志一同，台北更好 阿中與志工相見歡」活動，包含競選總幹事吳思瑤、發言人莊瑞雄、政策小組召集人管碧玲、議員劉耀仁、議員參選人林延鳳、陳聖文、洪婉臻也一同到場。
陳時中於會前受訪表示，從被提名到現在，不管是他或是議員參選人，各個場子都非常熱烈，這代表民眾對團隊是有信心及期待的，希望將來有更多朋友參與志工團，把選舉過程做得更完善。
針對民進黨桃園市長參選人林智堅的論文事件，有藍營議員聲稱，陳時中父親是台大教授，不能沒有立場，陳時中表示，林智堅的論文與自己父親是不是台大教授毫無關連，自己小時候在台大這樣的環境長大，台大在學術有一定地位。
陳時中也說，今天台北市長柯文哲聲稱陳時中選擇相信林智堅，但自己態度很清楚，有關學術倫理是專業的事情，在體制內可以解決就應該在體制內解決，自己目前沒有選擇，所有證據要經過體制做驗證。
陳時中也說，自己的態度沒有變過，就像過去柯文哲選舉時，也受到葉克膜、跟器官捐贈的困擾，「我當部長在立法院記者訪問我，覺得這些事情都是關乎個人名譽，沒有明確證據，就斷然下結論，都是不好的事情」。
陳時中也說，對於林智堅的態度自己也是一樣，讓體制來證明，不是自己來選擇。