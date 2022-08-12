4大核心引擎落實企業永續　104獲台灣永續行動獎金獎

台灣永續行動獎是表揚在實踐聯合國17項永續發展目標(SDGs)具卓越成果及貢獻的企業、大學、醫院及地方政府。一零四資訊科技運用工作世界、職涯學院、履歷診療室、職涯診所，號召職場前輩用知識，幫助各科系、各年齡層找到方向。
工作世界為104邀請各行各業的職場前輩，走進台灣各鄉鎮，甚至遠到澎湖、金門、馬祖（東引）等離島的國高中職，進入班級分享個人職涯經驗與職業內容等知識，讓學生有機會拓展視野，在進入大學選填科系前，增加未來可能的方向。截至2021年底，工作世界已有1,750人次職場前輩參與職涯志工入班分享講座，服務超過300所國高中職，幫助近6.2萬位學生。
104職涯學院TOP專班，是與大學合作的正式學分課程，以實習或正職為目標的學習，學生經過嚴謹的系列課程，包含職場探索、企業職能、職場技能與求職技能，最後結合企業的期末報告，驗證所學，提升學生求職競爭力。2020年在高雄大學開設第一個專班，2021年起陸續擴展到中山大學、臺北教育大學、中央大學、陽明交通大學、成功大學共六所大學(2022年增加中正大學、臺灣藝術大學)，邀請35家企業(如：戰國策傳播集團、勤業眾信、衛武營、永豐銀行…等)超過百名業界講師參與授課，累積修課學生超過800名，課程平均滿意度達4.6 (滿分5)。
許多人因為不會寫履歷而苦惱，不知道自己的求職優勢可能成為轉職上的盲點。一零四號召職場前輩無償履歷健檢，截至2021年為止，已健診8.8萬次，幫助4.9萬人，超過142 家本土及外商公司，曾在履歷診療室上企業駐站，3,738 位人資與各行各業職場前輩協助發掘他們的職涯亮點，平均使用滿意度達88%以上，每3人就有2人健診後面試邀約增加並找到工作，91%新鮮人提升寫履歷自傳技巧，88%新鮮人提高求職自信心。此項服務更是國內人力銀行及資訊服務業中第一家獲國際社會價值協會頒發SROI認證。
職涯路上總有許多疑問待解，透過職涯診所，讓職場前輩與職涯迷惘的工作者在線上相遇並進行交流。截至2021年底，職涯診所累積90萬名用戶，已有2, 632位職場前輩加入線上幫助回答行列，總計1.1萬則問題，得到4.7萬筆解答，等於平均每一則職涯問題，可獲得4至5位職場工作者個人的經驗與知識。
我是廣告 請繼續往下閱讀