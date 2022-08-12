全明星壯壯歡慶31歲！許願突變愛哭包 閨密求網友放過
福爾摩沙台新夢想家的啦啦隊應援團長壯壯（沈立心），今（12）日慶祝31歲生日，在社群平台曬出好友為她慶生的影片，忙碌於《全明星運動會4》錄製，加入黃隊後日夜操練消瘦許多，看著點滿蠟燭的生日蛋糕，她忍不住邊掉眼淚邊許願，「首先，希望最近這麼累，之後都會有好成績、好結果，第二個願望是我想要健健康康賺好多錢！」身旁還有愛貓叫聲附和，讓她不禁破涕為笑。
棒籃雙棲、一年四季都在為別人加油的壯壯，踏入演藝圈10年，總是以開朗笑容撫慰球迷，健美形象深植人心，其實，自己膝蓋曾受傷開刀，在球場上賣力嘶吼、勁歌熱舞，多多少少留下病痛痕跡，卻很少吐過苦水，擔任球評被酸不夠專業，她就努力進修，在今年拿了輔大體育研究所碩士學位，一步一腳印地扭曲外界對啦啦隊女孩是花瓶的印象！
今年邁向出道10年的人生里程碑，壯壯曝光度大增，推出首本寫真書《壯見蜜桃》、單曲〈還有我〉寵粉，並成為《全明星》的話題人物，現在的壯壯最需要旁人的加油、打氣，朋友看見她為比賽付出心力，心疼地說「連生日願望都是希望自己好還要更好，真的是辛苦妳了，看妳都累到這麼瘦了好心疼」，也呼籲網友手下留情，「她只是一個很努力的人，不是奧運選手」。
壯壯首本寫真書《壯見蜜桃》，已經正式發售，點此看更多。