國際投資情緒回溫、國安基金進場　台股反彈有撐

美國最新CPI數據優於預期，美股上漲歡慶也帶動台北股市昨（11）日場漲258點，收在15197點，漲幅1.7%，而今（12）日開高走高，午盤漲約百點，來到15298點。權值股台積電漲3元，來到517元。法人指出近期國際整體投資情緒在美股領軍以及國安基金進場之下明顯回溫，有利台股持續向季線位置挑戰。
PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，台股這波自低檔反彈以來，資金青睞類股已從之前的跌深反彈、評價便宜、政策及選舉等層面，轉向半導體、電子零組件、汽車與價值成長股，雖然主要電子產業成長性可能在今明兩年出現趨緩，台灣經濟指標也有轉弱跡象，然而近期國際整體投資情緒在美股領軍以及國安基金進場之下明顯回溫，有利台股持續向季線位置挑戰。
孫傳恕進一步分析，本次國安基金為史上第八次進場，預料本次進場天數有望大於過去七次平均逾百日的時間，因此預期指數要再破前低的可能性不高，且從歷史經驗回顧，國安基金主要買盤集中在產業龍頭權值股，有利帶動本次台股指數反彈力道，甚至可望朝半年線靠近。
針對第三季的台股走勢，孫傳恕表示，近期科技產業相繼傳出庫存調整雜音，但從不同類股分析，包括汽車與新能源車相關、伺服器、半導體、HPC等前景能見度仍相當高，例如汽車產業在晶片荒舒緩，以及中國政策作多電動車等，讓汽車相關供應鏈成為這波反彈的資金焦點，而伺服器則是看好至明年的成長力道仍佳。