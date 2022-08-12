南科特定區徵收工程廉政平台啟動 南市府宣示清廉效率

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黃偉哲表示，南科特定區是目前台南溪北地區重要引力發展核心，也是帶動台南產業發展的引擘，是台南市的重大建設，開發金額之大約300多億，南科特定區開發未來將會充實很多生活機能，光是北外環道路，從永康、安南區到南科這條道路就要188億了，接下來包括土地徵收、地上物補償、公共建設工程發包，都需要在公開、透明的方式來進行。
黃偉哲強調，「南科特定區開發區段徵收工程廉政平台」，為台南市5座廉政平台中，採購金額最高的廉政平台，藉由廉政平台的設立，宣示南市府「清廉效率、公開透明」的決心，共同營造優質公共工程環境。台南市府未來會繼續藉由這個制度，監督大型公共工程，讓台南市各種公共工程的效率、公正性及適法性都能夠得以彰顯。
廉政署署長莊榮松表示，鑑於國內重大工程在辦理過程中，可能面臨採購圍綁標、勞資爭議、環保抗爭及工安意外，如再遇有請託關說及外力干擾，導致公務員及廠商均無法安心做事，工程延宕難以如期完工。為解決上述問題，廉政署協助各中央機關及地方政府辦理機關採購廉政平台，其目的是跨域合作、公私協力、行政透明及全民監督，讓檢廉調參與重大工程的辦理過程，藉此排除外部勢力不當干擾。
台南科學工業園區特定區，為目前台南溪北地區重要引力發展核心，也是帶動台南產業發展的引擘，為台南市的重大建設，全案計畫包含開發I區(約20.75公頃)與開發A-O區(約430.14公頃)，總面積約450.89公頃，總經費新台幣398億2724萬元，工程完工後，期望能夠提升南科園區周邊地區生活機能，兼顧產業、居住、服務三大機能均衡發展。