南科特定區徵收工程廉政平台啟動 南市府宣示清廉效率

為守護南科特定區開發區段徵收工程，台南市政府於今 (12) 日啟動「台南市南科特定區開發區段徵收工程」廉政平台，台南市長黃偉哲期許透過廉政平台的啟動，可以更公開透明，讓民眾獲得最大的利益，大家一起來全民督工，讓區段徵收在公開透明的狀況下能夠在最短的時間內，完成這項重大國家建設。

啟動儀式由黃偉哲及廉政署署長莊榮松、台南地方檢察署襄閱主任檢察官林仲斌、法務部調查局台南市調查處副處長褚延平、南市議員等及投標潛在廠商代表等一同參加。

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黃偉哲表示，南科特定區是目前台南溪北地區重要引力發展核心，也是帶動台南產業發展的引擘，是台南市的重大建設，開發金額之大約 300 多億，南科特定區開發未來將會充實很多生活機能，光是北外環道路，從永康、安南區到南科這條道路就要 188 億了，接下來包括土地徵收、地上物補償、公共建設工程發包，都需要在公開、透明的方式來進行。

黃偉哲強調，「南科特定區開發區段徵收工程廉政平台」，為台南市 5 座廉政平台中，採購金額最高的廉政平台，藉由廉政平台的設立，宣示南市府「清廉效率、公開透明」的決心，共同營造優質公共工程環境。台南市府未來會繼續藉由這個制度，監督大型公共工程，讓台南市各種公共工程的效率、公正性及適法性都能夠得以彰顯。

廉政署署長莊榮松表示，鑑於國內重大工程在辦理過程中，可能面臨採購圍綁標、勞資爭議、環保抗爭及工安意外，如再遇有請託關說及外力干擾，導致公務員及廠商均無法安心做事，工程延宕難以如期完工。為解決上述問題，廉政署協助各中央機關及地方政府辦理機關採購廉政平台，其目的是跨域合作、公私協力、行政透明及全民監督，讓檢廉調參與重大工程的辦理過程，藉此排除外部勢力不當干擾。