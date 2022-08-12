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年輕人支持度超越林智堅　賴香伶：桃市民能辨別是非黑白

▲賴香伶表示，桃園市民對是非黑白還是有辨別的，林智堅論文處理讓大家失望，轉而支持民眾黨，相信市民心裡已有定見。（圖／賴香伶辦公室提供）
▲賴香伶表示，桃園市民對是非黑白還是有辨別的，林智堅論文處理讓大家失望，轉而支持民眾黨，相信市民心裡已有定見。（圖／賴香伶辦公室提供）

記者李春台/桃園報導

2022-08-12 12:55:47

「美麗島電子報」針對「桃園市長你會選誰？」做出民調，結果民眾黨桃園市長參選人賴香伶的年輕人支持度甚至超越民進黨桃園市長參選人林智堅，她今（12）日上午前往八德大湳市場拜票時對此表示，桃園市民對是非黑白還是有辨別的，林智堅論文處理讓大家失望，轉而支持民眾黨，相信市民心裡已有定見。

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根據《美麗島電子報》針對「桃園市長你會選誰？」最新民調，國民黨張善政以32.1％，領先林智堅的30.1％、民眾黨賴香伶的12.6％，不投/廢票/未回答25.1％，其中20到29歲族群，賴香伶以23.7％領先林智堅的23.6％、張善政的23.5％。


賴香伶指出，這陣子有關林智堅的論文門事件，要不就是立委鄭運鵬幫林智堅說明，不然就是國安局長陳明通在臉書上幫林發文。賴認為，一個政治人物，自己要對自己的事情負責，自己站出來捍衛自己的清譽、捍衛自己的學術專業，但是大家看到的是非常失望，也因為這樣的情況，桃園市民心裡有了定見，所以在支持傾向上，對於代表清新沒有包袱的參政團隊有所支持，相信這樣的民調數字是值得參考。


賴香伶表示，林智堅到現在還在否認抄襲，但台大學倫會也不是一個二分法的審議程序，無論是年輕人或桃園市民，都是很看重政治人物的誠信，以及對做事處理事情有沒有自己扛責任。


對於目前桃園市長選戰呈三黨對決，賴香伶說，她還是希望不要落入藍綠對決的思維而已，畢竟桃園升格這八年，鄭文燦的努力大家有看到，但還是有很多地方的行政作為及落實度不夠。像是他這幾天到復興區，看到很多值得再精進的地方，特別是偏鄉醫療、就業的問題；另外像是今天到市場掃票，發現市場上的採購作為可以再做調整，讓市場的發展性有新作為，因此這次選舉，她以行動競選辦公室模式前進各區，就是要找出需要改進的行政措施，讓市民感受到她用心、認真的態度。

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