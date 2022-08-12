年輕人支持度超越林智堅　賴香伶：桃市民能辨別是非黑白

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根據《美麗島電子報》針對「桃園市長你會選誰？」最新民調，國民黨張善政以32.1％，領先林智堅的30.1％、民眾黨賴香伶的12.6％，不投/廢票/未回答25.1％，其中20到29歲族群，賴香伶以23.7％領先林智堅的23.6％、張善政的23.5％。
賴香伶指出，這陣子有關林智堅的論文門事件，要不就是立委鄭運鵬幫林智堅說明，不然就是國安局長陳明通在臉書上幫林發文。賴認為，一個政治人物，自己要對自己的事情負責，自己站出來捍衛自己的清譽、捍衛自己的學術專業，但是大家看到的是非常失望，也因為這樣的情況，桃園市民心裡有了定見，所以在支持傾向上，對於代表清新沒有包袱的參政團隊有所支持，相信這樣的民調數字是值得參考。
賴香伶表示，林智堅到現在還在否認抄襲，但台大學倫會也不是一個二分法的審議程序，無論是年輕人或桃園市民，都是很看重政治人物的誠信，以及對做事處理事情有沒有自己扛責任。
對於目前桃園市長選戰呈三黨對決，賴香伶說，她還是希望不要落入藍綠對決的思維而已，畢竟桃園升格這八年，鄭文燦的努力大家有看到，但還是有很多地方的行政作為及落實度不夠。像是他這幾天到復興區，看到很多值得再精進的地方，特別是偏鄉醫療、就業的問題；另外像是今天到市場掃票，發現市場上的採購作為可以再做調整，讓市場的發展性有新作為，因此這次選舉，她以行動競選辦公室模式前進各區，就是要找出需要改進的行政措施，讓市民感受到她用心、認真的態度。