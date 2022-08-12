分發51校招不滿、文大缺額全國最多　校方籲重視私校困境

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考分會指出，分發後總錄取人數為25,028人（含外加）、招生缺額計有14,493人，相較110學年度招生缺額2,732人，增加11,761人。考分會執行秘書蔡群立表示，主因是受少子女化影響，分科測驗報名人數驟降，且是108課綱首屆，新舊考招制度差異大，非應屆學生重考意願顯著降低，且繁星推薦、申請入學等各管道名額回流等因素所致。
今年僅11所學校沒有缺額，包括台大、成大、政大、陽明交大、中央、中山、國立體育大學、中正、國立台北大學、中國醫大、台北醫學大學。
有缺額的大學共51所，其中公立大學22所，私立大學29所；缺額最多的學校為文化大學2,378人、其次是淡江大學1,037人、義守大學1,007人；若以缺額比率來說，玄奘、大葉、明道、真理等校較高，皆逾9成以上名額沒招到學生。
蔡群立說，有12所大學的缺額比率大於80%；公立大學有2校缺額率超過75%、私立大學則有21校。
考分會進一步分析，若以學群區分，缺額比率最高的是外語學群，達62.47%；其次是管理學群，達53.09%，這些都是私校最常開設的科系，尤其是餐旅管理、觀光事業學類，缺額更逾8成。理工校系的招生表現較好，但工程學群缺額率仍有28.89%，資訊學群也達29.79%。
成功大學校長蘇慧貞表示，今年和教育、師資培育有關的學系，無論在哪個地區，志願序被填得比較後面，缺額狀況明顯，呈現一致性現象，教育機關應針對系統性問題深度檢討。
文大教務長方元沂說，少子女化以迅雷不及掩耳的速度降臨，再加上今年考生分科測驗的報考動機低、公立大學名額增加，導致「粥多僧少」，今年在分發管道放較多名額的私校，皆受到很大的影響，文大去年就做出名額調整，有預期到會受影響，但沒想到實際數字更加嚴峻。
他觀察到，部分校系篩選標準沒有因應少子女化調整，仍訂在以往的水平，缺額就會明顯增加，並推測明年起，多數私校會全面調整篩選標準，志願越後段的學校，招生將更為困難。
他提到，在人稱「虎年大限」的117學年到來前，私校必須面對缺額及招生問題，呼籲主管機關正視私校招生困境，針對高教進行大規模盤點與調整、名額調控等。
另外，方元沂強調，文大目前學生數穩定、校務基金穩健，將透過國際招生彌補不足，文大也會積極調整，規模降載、穩定瘦身，藉此重新盤整教學品質、檢視特色、優化學習環境等，盼教育部給大學更多彈性、政府在教育經費補助比例上應重新盤整，挹注私校足夠能量調整轉型，並顧好教職員工生。
蘇慧貞則說，台灣高等教育現況，無論是入學人口、資源端到整體發展，皆面臨越來越多的挑戰，必須重新整頓，大學應重新整頓發展特色，務實看待發展資源且和社會共同發展。建議大學要有招生特色，強化學生職涯發展與社會的連結性，清楚定位學校在社會發展區塊中的角色與功能。