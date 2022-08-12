淡季出新招！礁溪溫泉飯店推在地永續歐陸饗宴

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全球疫情延燒超過兩年，喚起旅客對永續議題的省思，依據台經院近期發佈「永續旅遊生活趨勢調研報告」顯示，49％的台灣旅客認同永續旅遊概念、超過9成的人願意支付更多旅費參與永續旅遊。近年來交通部觀光局亦攜手旅行社及飯店業者，致力推動綠色旅行新生活，鼓勵旅客自備盥洗用品、續住不更換床單毛巾、入住環保標章旅宿獲得國旅補助等方式，從旅行中實踐環保永續概念。
而「品文旅 礁溪」主打綠色環保旅宿，為礁溪地區首間不提供拋棄式備品及寶特瓶裝水的飯店，飲用當地水源，標榜低碳足跡，如今也將環保食宿概念再升級、攜手五星級飯店廚藝團隊，推出全新晚餐精緻套餐。
品文旅礁溪業務部行銷公關副理張凱鈞受訪表示，由於國旅補助在7月中上路，國人適逢暑假檔期也出現報復性出遊盛況，8月的訂房表現相當好，不過隨著進入9月一路到11月，是礁溪的旅遊淡季，因此首次推出精緻套餐，未來預計以一季一更的方式，希望能吸引更多人來在宜蘭感受不一樣的「在地美食」，同時帶動住房率成長。
張凱鈞說，雖然品牌附近的飯店眾多，更是被五星飯店寒沐、長榮鳳凰酒店夾殺，不過也做出不同的價格定位市場，「其實我們很適合自駕的家庭客或是自由行旅客，因為大家來礁溪的目的大多是出外走走看看，不是長時間待在飯店裡，品牌剛好能提供顧客更實惠的選擇」。
位於該飯店的品文旅Rick's餐廳於8月起推出晚餐精緻套餐，定價1,680元起，即日起至12月31日凡享用晚餐精緻套餐，再加299元就能超值加購市價1,080元半隻波士頓活龍蝦，每日限量。此外也搭配住房專案，即日起至12月15日推出雙人一泊二食，僅需6,206元起，即可享用價值1,680元晚餐精緻套餐，於週日至週四入住，可再申請悠遊國旅1,300元住宿補助，提供旅客到宜蘭享受一場綠色旅遊及精緻美食之旅。