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淡季出新招！礁溪溫泉飯店推在地永續歐陸饗宴

▲套餐包含主廚每日精選，提供兩款開胃小點。（圖／記者黃仁杰攝,2022.08.12）
▲套餐包含主廚每日精選，提供兩款開胃小點。（圖／記者黃仁杰攝,2022.08.12）

記者黃仁杰／台北報導

2022-08-12 14:14:532022-08-12 14:20:06

看好永續旅遊及餐飲市場，將環保食宿概念再升級，有礁溪的溫泉飯店業者攜手五星級飯店廚藝團隊，從產地直上餐桌、採用宜蘭櫻桃鴨、紅心芭樂等在地食材，以歐陸料理烹調手法，首次於飯店內餐廳推出每人1,680元起的精緻晚餐套餐，除了深耕在地永續，也為了在國旅補助即將告鑿的9月市場淡季提前準備。

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雲朗觀光集團旗下的「品文旅 礁溪」任命擁有20年餐飲經驗，曾任君品酒店台北及台北文華東方酒店義式餐廳Bencotto主廚蔡明哲為顧問，使用宜蘭龜山島海域的現流海蝦、櫻桃鴨、宜蘭員山紅心芭樂等在地食材，以歐洲的精緻料理手法演繹出具有濃厚台灣飲食風格的在地宜蘭味，實踐從產地到餐桌的飲食概念，將飯店自有農場無毒栽種的新鮮蔬菜，呈現多樣化的料理風味，滿足旅客對於綠色旅行及美食精緻體驗期待的新感受。

▲「嫣紅蝦 薑味蛤蠣 角瓜濃湯」用宜蘭龜山島海域現流海蝦為主軸，生食等級的淡粉色蝦肉口感扎實甜美，佐以鮮甜的角瓜濃湯，呈現富有層次的海上滋味。（圖／記者黃仁杰攝,2022.08.12）
▲「嫣紅蝦 薑味蛤蠣 角瓜濃湯」用宜蘭龜山島海域現流海蝦為主軸，生食等級的淡粉色蝦肉口感扎實甜美，佐以鮮甜的角瓜濃湯，呈現富有層次的海上滋味。（圖／記者黃仁杰攝,2022.08.12）
全球疫情延燒超過兩年，喚起旅客對永續議題的省思，依據台經院近期發佈「永續旅遊生活趨勢調研報告」顯示，49％的台灣旅客認同永續旅遊概念、超過9成的人願意支付更多旅費參與永續旅遊。近年來交通部觀光局亦攜手旅行社及飯店業者，致力推動綠色旅行新生活，鼓勵旅客自備盥洗用品、續住不更換床單毛巾、入住環保標章旅宿獲得國旅補助等方式，從旅行中實踐環保永續概念。

而「品文旅 礁溪」主打綠色環保旅宿，為礁溪地區首間不提供拋棄式備品及寶特瓶裝水的飯店，飲用當地水源，標榜低碳足跡，如今也將環保食宿概念再升級、攜手五星級飯店廚藝團隊，推出全新晚餐精緻套餐。

品文旅礁溪業務部行銷公關副理張凱鈞受訪表示，由於國旅補助在7月中上路，國人適逢暑假檔期也出現報復性出遊盛況，8月的訂房表現相當好，不過隨著進入9月一路到11月，是礁溪的旅遊淡季，因此首次推出精緻套餐，未來預計以一季一更的方式，希望能吸引更多人來在宜蘭感受不一樣的「在地美食」，同時帶動住房率成長。

▲「雞腿捲 剝皮辣椒 花生腐乳 野米」，台灣常見的剝皮辣椒雞的經典組合，重新演繹。將雞腿肉和剝皮辣椒做成雞肉捲，以低溫烹調。（圖／記者黃仁杰攝,2022.08.12）、肉質多汁軟嫩，搭配微烤過的糯米椒，清脆爽口不油膩。
▲「雞腿捲 剝皮辣椒 花生腐乳 野米」，台灣常見的剝皮辣椒雞的經典組合，重新演繹。將雞腿肉和剝皮辣椒做成雞肉捲，以低溫烹調。（圖／記者黃仁杰攝,2022.08.12） 
張凱鈞說，雖然品牌附近的飯店眾多，更是被五星飯店寒沐、長榮鳳凰酒店夾殺，不過也做出不同的價格定位市場，「其實我們很適合自駕的家庭客或是自由行旅客，因為大家來礁溪的目的大多是出外走走看看，不是長時間待在飯店裡，品牌剛好能提供顧客更實惠的選擇」。

位於該飯店的品文旅Rick's餐廳於8月起推出晚餐精緻套餐，定價1,680元起，即日起至12月31日凡享用晚餐精緻套餐，再加299元就能超值加購市價1,080元半隻波士頓活龍蝦，每日限量。此外也搭配住房專案，即日起至12月15日推出雙人一泊二食，僅需6,206元起，即可享用價值1,680元晚餐精緻套餐，於週日至週四入住，可再申請悠遊國旅1,300元住宿補助，提供旅客到宜蘭享受一場綠色旅遊及精緻美食之旅。
 

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