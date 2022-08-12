第4輪快篩實名制15日上路！每人限購10劑　0-6歲免費領

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另為提供幼兒家庭更足量的家用抗原快篩試劑，及保障尚未接種COVID-19疫苗之0至6歲幼兒健康，指揮中心表示，自6月1日實施0至6歲幼兒免費領取5劑快篩試劑政策，並於6月6日起，實施對象擴大為2015年9月2日(含)以後出生的學齡前幼兒，民眾可持2015年9月2日(含)以後出生的學齡前孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，此免費領取份數，不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。之後於7月1日實施第二輪讓0至6歲學齡前幼兒再免費領取1份5劑快篩試劑，本次8月15日實施的第三輪，維持每位幼兒免費領取1份5劑。
指揮中心提醒，目前家用抗原快篩試劑實名制販售地點有全國4,555家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，貨源充足，隨到隨買，不用排隊。相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。另指揮中心亦提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。（編輯：孫唯容）
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