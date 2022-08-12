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中元衝全聯！「2公升可樂」29元　網哭：買汽水也被套牢

▲全聯在中元節倒數兩天無預警祭出2公升可口可樂、黑松沙士29元，比一旁1.25公升可樂、或是超商600ml瓶裝35元都還便宜。（圖／記者黃韻文攝）
▲全聯在中元節倒數兩天無預警祭出2公升可口可樂、黑松沙士29元，比一旁1.25公升可樂、或是超商600ml瓶裝35元都還便宜。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-12 14:43:252022-08-12 15:36:34

今（12）日是農曆7月15日中元節，許多民眾、公司行號都在今天舉辦普度儀式，賣場中元促銷也下探到全年最低價。省錢網友發現，2公升裝的可樂、汽水，原先牌價60元，各大賣場中元DM價落在32元至39元不等，沒想到全聯在中元節最後兩天再向下殺，一大罐回到去年低點29元，立刻引起眾人熱烈討論：「被套在39想哭」、「買個汽水也被套牢」。

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從全聯昨（11）日釋出的最新電子版DM來看，部份中元熱門商品在8月11日、12日倒數兩天又再降價，最大亮點就是2公升裝的「肥宅快樂水」下殺到29元，包括2公升可口可樂／雪碧／可口可樂zero，以及2公升黑松沙士、黑松汽水，在8/11、8/12兩天限時特價29元，以今年牌價已調漲到60元來看，還能降到去年中元價29元，無疑是最佳「進場時機」。

▲全聯在中元節倒數兩天，8月11日、8月12日限時祭出2公升可口可樂、黑松沙士29元。（圖／翻攝全聯DM）
▲全聯在中元節倒數兩天，8月11日、8月12日限時祭出2公升可口可樂、黑松沙士29元。（圖／翻攝全聯DM）
全聯2公升可樂29元的消息一出，立刻引起批踢踢省錢版熱議：「被套慘了我，我在家樂福買39元」、「上周才36進場」、「套在34元，未實現損益-15%」、「32被套，該加碼攤平了」、「32跌3元，跌停欸」、「前幾天買的全部被套，趕快平倉」、「什麼29？抄底了，滿倉」、「低點了，我要All in」、「中元節應該是破月線了，不太可能更低」、「原來汽水也能套牢」，討論內容令人莞爾。

2公升可樂在中元節下殺到29元，比超商600ml寶特瓶售價35元還便宜，有網友高喊囤一年份快樂水的時機到了，不過好心網友提醒，2公升可樂的含氣量跟1.25公升包裝比起來有差，而且2公升汽水在開瓶後，喝沒幾次就沒氣變糖水，就算不開瓶囤放一兩個月也會逐漸消氣。不過可樂不只能用來喝，還可以燉雞翅、滷五花肉，也有人興奮表示：「太好了，可以來清洗水管了，超好用。」

除了可樂、汽水向下降價，從全聯最新DM來看，8月12日前八寶粥、牛奶花生特價也都再度調降。愛之味牛奶花生6入從日前139元降至129元，平均一罐21.5元；泰山八寶粥從6罐119元再降至115元，平均單罐跌破20元，甚至比去年中元促銷價還要便宜。

▲中元節最後一天又降價，泰山八寶粥平均一罐21.5元、愛之味牛奶花生平均一罐19.1元。（圖／批踢踢鄉民提供、翻攝全聯DM）
▲中元節最後一天又降價，牛奶花生平均一罐21.5元、八寶粥平均一罐19.1元。（圖／批踢踢鄉民提供、翻攝全聯DM）
愛之味鮪魚片前幾天已降價到3入129元，今（12）日再降至125元，但比起去年中元105元仍有段落差。國產汽水麥根沙士和跟去年一樣沒有漲價，今天也是維持17元買一送一，等於單瓶8.5元；之前被網友點名最不值得買的Lay’s樂事組合包，特價從85元調降至79元，不過比起去年DM價68元，還是貴了16%。

▲Lay’s樂事組合包中元價格變動頗大。（圖／批踢踢網友提供、翻攝全聯DM）
▲Lay’s樂事組合包中元價格變動頗大。（圖／批踢踢網友提供、翻攝全聯DM）

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