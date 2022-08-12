中元衝全聯！「2公升可樂」29元　網哭：買汽水也被套牢

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全聯2公升可樂29元的消息一出，立刻引起批踢踢省錢版熱議：「被套慘了我，我在家樂福買39元」、「上周才36進場」、「套在34元，未實現損益-15%」、「32被套，該加碼攤平了」、「32跌3元，跌停欸」、「前幾天買的全部被套，趕快平倉」、「什麼29？抄底了，滿倉」、「低點了，我要All in」、「中元節應該是破月線了，不太可能更低」、「原來汽水也能套牢」，討論內容令人莞爾。
2公升可樂在中元節下殺到29元，比超商600ml寶特瓶售價35元還便宜，有網友高喊囤一年份快樂水的時機到了，不過好心網友提醒，2公升可樂的含氣量跟1.25公升包裝比起來有差，而且2公升汽水在開瓶後，喝沒幾次就沒氣變糖水，就算不開瓶囤放一兩個月也會逐漸消氣。不過可樂不只能用來喝，還可以燉雞翅、滷五花肉，也有人興奮表示：「太好了，可以來清洗水管了，超好用。」
除了可樂、汽水向下降價，從全聯最新DM來看，8月12日前八寶粥、牛奶花生特價也都再度調降。愛之味牛奶花生6入從日前139元降至129元，平均一罐21.5元；泰山八寶粥從6罐119元再降至115元，平均單罐跌破20元，甚至比去年中元促銷價還要便宜。
愛之味鮪魚片前幾天已降價到3入129元，今（12）日再降至125元，但比起去年中元105元仍有段落差。國產汽水麥根沙士和跟去年一樣沒有漲價，今天也是維持17元買一送一，等於單瓶8.5元；之前被網友點名最不值得買的Lay’s樂事組合包，特價從85元調降至79元，不過比起去年DM價68元，還是貴了16%。