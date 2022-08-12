BA.5疫情升溫！幼兒預防新冠重症、MIS-C　6大要點一次看

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邱政洵表示，確診18歲以下的平均有5000人，其中有一半以上是屬於10歲以下的兒童，這個個年齡段的兒童染疫併發症機率很高。
二、MIS-C六大症狀
兒童確診後，常見的併發症包含哮吼、肺炎、腦炎以及MIS-C，據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計162例，27例腦炎、21例肺炎、3例敗血症、8例哮吼、93例MIS-C、1例心肌炎、3例共病及6例到院前死亡。
邱政洵表示，MIS-C最常見是發生在確診後2到6週，容易出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血、頭暈；此外，接種新冠疫苗能有效降低MIS-C的發生率，保護效益達90％。
三、台灣兒童確診重症率
根據疾管署截至8／8數據，邱政洵表示，12歲以下兒童確診人數達66萬5千人，其中中症人數佔0.05％、重症佔0.02％，其中重症死亡率達16.1%；其中MIS-C部分，平均在29天會確診，值得注意的是5歲以下兒童確診MIS-C時間間隔會拉長，屬於晚發型，可能會長達50幾天到2個月。
根據丹麥Dleta、Omicron爆發群聚時的數據，邱政洵指出，Dleta部分18歲以下小朋友有打疫苗發生MIS-C的機率，是萬分之一；沒有打疫苗的小朋友，沒打疫苗是每3400個個案中，就會發生一例，因此看出打疫苗降低風險的保護力可達90%。
Omicron部分，18歲以下小朋友有打疫苗發生MIS-C的機率，一百萬的個案中，只有3.7個小朋友會發生MIS-C，沒打疫苗會有35個小朋友發生MIS-C，同樣可得出有打疫苗的保護例可達9成。
四、國內兒童疫苗接種選擇說明。
五、幼兒接種新冠疫苗注意事項。
六、接種疫苗建議。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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