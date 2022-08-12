桃園「堅下鵬上」 國民黨：鄭運鵬護航論文抄襲是共犯
民進黨桃園市長參選人林智堅因論文抄襲案退選桃園市長，改由民進黨立委鄭運鵬上陣。國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏今（12）日表示，鄭運鵬在抄襲案第一時間陪林智堅開記者會，全力護航，根本就是抄襲共犯 、盲目瞎挺背書，桃園人民還會相信鄭運鵬嗎？台灣社會有是非黑白，台大是最高學府 ，一定要捍衛學術倫理 ，任何人不能踐踏學術尊嚴，總統蔡英文要為自己錯誤示範鄭重跟全民道歉。
王育敏表示，雖然林智堅說是自己要退選，但實際上因為論文風波壓不下來，必須要換將，選對會逼林智堅退選，台灣還是有基本的價值，當蔡英文要力挺到底時，台灣出現反彈的力量，蔡英文混淆台灣的是非價值，必須出來道歉；台大認定林智堅抄襲，論文被國圖撤下，蔡英文還要下令民進黨全黨挺一人，還動用政治力量想要毀滅台大，作為台大校友蔡英文更要向台大道歉，要深刻檢討。
王育敏說，民進黨側翼對台大相關人士進行攻擊，只要有不同意見就攻擊，甚至連民進黨自己人高嘉瑜、王世堅都被攻擊，民進黨讓網軍不斷攻擊、殘害台灣的是非價值，國民黨嚴厲譴責。
最後，王育敏也痛批鄭運鵬第一時間護航林智堅論文抄襲，根本是共犯，桃園民眾不會相信他。