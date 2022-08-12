青創永續振興竹北西區 鄭朝方打造在地品牌竹北隊

日前更特地前往竹北西區的愛蜂園參訪。鄭朝方表示，蜜蜂是重要的環境指標一，新竹的蜂蜜品質非常好，代表新竹擁有良好的天然環境條件。但一級產業的轉型跟升級，需要年輕世代的加入，才能夠注入新的創意與活力，這是發展竹北西區發展的重要關鍵。鄭朝方進一步表示，110 年2月「新竹縣竹北市水月休閒農業區」範疇劃定，但可惜的是現行竹北市公所未能針對「產業永續」與「漁農青創」提出願景和相關政策，思維僅停留在初期「開發」層級，這是嚴重的警訊，更錯失振興西區、凝聚在地共識的重要機會。期許未來若能擔任竹北市市長，以「永續」為價值核心，並就「漁農傳產青創升級」的實際需求，進行配套政策規劃，輔導產業升級及協助品牌創建，帶領西區的產業成功轉型，進而真正振興西區。
鄭朝方擔任行政院政務顧問與曾任陽明交通大學客座講師，對地方創生的耕耘及參與，戮力很深，這些在西區農漁業甚至大新竹地區的經營者與創業者，多是鄭朝方的好友，也因此對各產業的政策及需求都有深刻的了解與見解。振興西區產業及文化與對生活環境的優化，是他提出的政見目標，他選擇從西區出發，是因為對此有特別的情感，也陸續拜訪了竹科工程師的「綠色寵物秘密基地：菩提園藝 Puti Plant Shop」、烏魚養殖班「嘉豐九降風益生菌烏魚子/無毒白蝦」與「慶豐烏魚子」等等。
慶豐烏魚子的黃慶豐老闆表示，時代改變，面對的問題也不太一樣，我們面對到投入人才斷層的問題與產業轉型的困境，而鄭朝方對於傳統產業的現有狀況，做出充足且具可行性的解法，他十分期待鄭朝方能夠改變竹北西區的產業現況，帶來新的可能。
鄭朝方認為，找出地方的DNA，允以城市行銷及新世代的媒創方式協力振興地方產業，而非都用一次性的活動如放煙火般的消耗預算；且，產業的推廣也必須包含整體城市行銷，這樣公部門與民間合作才能創造雙贏；若有機會擔任市長，會實質提供在地農漁友資源，協助其創建品牌，並整建在地店家，形成更具競爭力的產業聚落，打造竹北在地特產的「竹北隊」，讓更多青年願意返鄉，讓在地產業的特色在這座城市發光發熱。
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