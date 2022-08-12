鄭運鵬上場　張善政：桃園無法接受另一個沒誠信的人

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張善政致詞時表示除了林智堅市長，包括身為民進黨黨主席的蔡英文總統，還有鄭文燦，都更應該對桃園市民、桃園鄉親道歉。民進黨中央認為換掉林智堅，選舉就是回到正軌？這恐怕是民進黨的一廂情願，只是想為整起論文門事件脫身編造的一套離譜言論。
張善政指出，選舉至今，台灣的價值觀已被民進黨破壞殆盡，既失去了誠信、又傷害了台灣的教育，何來正軌可言？張善政認為身為民進黨黨主席的蔡英文總統必須道歉。
張善政指出，身為執政黨高官、身為國安局長的陳明通，在台海最危急的時候，卻在林智堅論文風波中多次幫林智堅寫千字聲明，全程都在包庇林智堅，幫林智堅圓謊，有違國家賦予的重任，陳明通應該道歉，知所進退下台請辭國安局局長。
張善政說，民進黨將由鄭運鵬委員接替上場參選桃園市長，鄭運鵬擔任林智堅競選總部總幹事，論文門發生迄今全程都在袒護、護航林智堅，還幫林智堅開記者會說謊，他在辯解論文的時間、頻率比林智堅本人還多，恐怕也不適合選桃園市長，桃園鄉親不會再接受另外一個沒有誠信的人。
張善政說，在論文門風暴中，對於在過程不畏黨內壓力、不畏蔡英文總統、蔡主席的威權強勢強制，勇於說出真話的鄭寶清、王世堅、高嘉瑜等民進黨朋友，他表示敬佩。至於林智堅宣布退選，由鄭運鵬接替參選，張善政表示，無論對手是誰，會繼續走自己的路，一步一腳印，認真思考什麼才是對桃園最好、對桃園鄉親最有利的政見，強調將全力以赴，給桃園鄉親不一樣的桃園，讓桃園鄉親的需求一一實現，那才是他本人要做的。