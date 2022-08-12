巷仔內／民進黨換堅止血重新整隊　張善政、蔣萬安挫咧等

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而民進黨的即時止血，無疑是對團隊戰力薄弱的張善政及蔣萬安選情的一記重擊。張善政是政務官、企業界出身，雖擔任過行政院長、副總統參選人，但沒有真正地方選舉的經驗，地方人士普遍都認為，張沒有政治人物的魅力及特質，再加上團隊零散、議題攻防能力不足，讓張善政在提名之初，就大輸民進黨兩位數字的民調支持度，好不容易才靠著論文案讓支持度從黑翻紅。
只不過，在林智堅論文抄襲罪證確鑿後，張善政也沒有撿到便宜，仍未拉開與林智堅支持度的差距，只是微幅領先而已，地方人士更預判，若明天投票，張善政也僅會小贏3萬多票、2％左右，還是在誤差範圍之內。
如今，林智堅論文案再也無法成為國民黨的提款機，也讓張善政的選情堪憂，不只是桃園市，與桃園市狀況相近的台北市選情也同樣受到衝擊，蔣萬安與張善政一樣，被外界認為沒有戰力、議題攻防能力不足，且由於北市是「三腳督」狀況，又為選情加入了更加複雜、難料的變數。
蔣萬安近日頻頻將對手陳時中與論文抄襲的林智堅互相連結，把陳時中打成不挺台大、護航論文抄襲的人設，還幫陳時中、林智堅取名為「抄跑團隊」，一個抄襲、一個落跑，但少了論文破口後，讓人疑惑，蔣萬安還剩下什麼可以攻防？
民進黨曾經再三強調絕對不會「換堅」，更狠酸國民黨黨主席朱立倫曾經的「換柱」事件造成的重大後果，但在發現選情苗頭不對後，能快刀斬亂麻、重新整隊；而少了論文抄襲事件的國民黨，又再度陷入沒有支點的選戰打法。
國民黨應該好好檢討與反省自身的論述以及議題攻防能力，不能總是要靠民進黨犯錯才撿到槍，最大在野黨以及縣市長參選人難道都缺少主動出擊的能力嗎？
國民黨年底選情原本看似有一線曙光，有機會贏回台北、桃園、基隆，如今又再度幻滅，若不能重整旗鼓，加強戰力，民進黨換下林智堅後，真正的選戰才正要開始。