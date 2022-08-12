義民之夜8/13晚間登場 五堅情、Hebe、伍佰接力演出

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為了加強義民祭的文化傳承與信仰，活動記者會特別以客語主持、致詞，楊文科表示，義民祭是客家人的信仰，如今已傳承234周年，歡迎民眾白天參加祭典、晚上享受義民之夜音樂會。林光華也表示，認同楊文科推動客語的實際作為，包含主管會報全程使用客語等，林光華也強調，義民祭是台灣唯一源自本土的信仰，當年200多名不分族群的義民挺身而出保衛人民及身家財產，而犧牲奉獻，他指出，義民廟是台灣第一個忠烈祠，褒忠亭義民廟也是全台義民廟的祖廟，邀請大眾參加祭典，深入認識義民信仰。
今年的平安符也在記者會上正式亮相，共推出兩款，一款為《褒忠》客家獅文創平安符，與突破傳統格局以《敕令平安》設計而成的文青版平安符創意繡貼，搭配過爐後的八卦平安符。8月13日上午在義民廟舉行的開幕式，楊文科縣長也將親自發放客家獅文創平安符，保佑大家平安、健康，數量有限，發完為止。文青版平安符創意繡貼則是搭配義民尋寶趣活動，只要完成集章就有機會拿到，歡迎全國民眾在祭典期間，一同來到新竹縣賞美景、嘗美食。
新竹縣政府文化局長李安妤表示，「義民之夜」將於8月13日晚間6時登場，先由築夢舞集整體規劃的大型義民客家印象歌舞劇作為開場，以「義魄千秋•嗨客風神」為主題，融合「傳統、當代、跨界、融合」4個概念，創作主軸則以「褒忠義民」的客家族群當代精神，邀請聲樂家陳忠義、泰雅學堂陳智明、福爾摩沙舞劇團、國立台灣戲曲學院台灣特技團、飛鴻龍獅團、金曲歌手劉榮昌與縣內在地高中國小演出，融入「客家溯源」、「安身立命」、「正義之戰」、「義民祭典」、「嗨客風神」五大幕、十六景，內容涵蓋結合詩、樂、舞、劇、視覺空間轉換的大型展演，以多元創作手法詮釋台灣客家元素。
在義民之夜的「義民搖滾YA」則邀請知名歌手五堅情、Hebe田馥甄及教父級搖滾天團伍佰&China Blue 壓軸登台，期盼全國民眾在祭典期間，一起看表演同時暢遊新竹縣，品嘗客家美食，感受好客、精彩的客家文化藝術慶典。
義民祭今年由十五大聯庄中的新埔聯庄輪值，總爐主蔡元彰、義民廟總幹事鄭香浩、立委林為洲、新竹縣議員蔡志環、鄭美琴、上官秋燕、林禹佑、杜文中等人也親自出席，期望大眾一起參與義民祭及義民之夜。更多活動資訊請上新竹縣政府、新竹縣政府文化局官網及粉絲專頁查詢。