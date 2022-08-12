淨零永續論壇落幕 環署：一般廢棄物回收率已達61.11%
為呼應聯合國《2030永續發展議程》的宣示「不遺漏任何人」（No one will be left behind），同時實踐淨零綠生活，環保署今（12）日舉辦「2022中央與地方淨零永續推動交流論壇」，以「環境保護、淨零轉型、永續發展」為主軸，分享永續校園、永續發展、淨零轉型、永續城市及永續港灣，活動線上線下參與人數達200人以上，論壇也順利圓滿落幕。
環保署副署長沈志修致詞時表示，環保署自負責永續發展目標綠色工作圈以來，在永續發展推動上，無論是環境品質、責任消費與生產、氣候行動、海洋生態、陸地生態都達成良好績效，像是截至110年，一般廢棄物的回收率已達61.11%、公共污水下水道用戶接管普及率已達39.78%，更重要的是公私協作的夥伴關係，尤其本次論壇特別邀請永續發展目標聯盟（A˙SDGs）參與，民間企業與團體支持，中央部會加入與地方政府投入，都是促進環保夥伴關係的最佳典範。
財團法人台灣永續能源研究基金會董事長簡又新分享，台灣永續發展目標必須持續與世界趨勢接軌，並且積極辦理交流匯聚、平台分享，方能齊聚所有關切能源永續發展之智慧大眾，共同為永續發展而努力。
環保署認為，只要方向正確，路就不遠，本次論壇仍坦誠面對許多困難與挑戰，無論是經費爭取、資源分配及協作意願，或是產業轉型、技術升級，抑或是利害關係人溝通與共識、甚至是國際競爭與地緣政治，在在都展現邁向「淨零轉型」與「永續發展」的現實挑戰，然而台灣資源雖有限，卻充滿韌性，只要國家建構清楚永續發展藍圖與路徑，落實環境面、社會面及治理面的平衡發展，必能逐步達成永續發展目標，為台灣創造一個友善與韌性兼具的生活環境。