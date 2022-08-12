巷仔內／一帶一路開啟潘朵拉盒　成「鴉片」侵蝕柬埔寨

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但事實上不僅是台灣，連中國也都發生過許多類似案件，先前曾傳出有婦女被拐賣，還有男子淪為「血奴」，每隔45天就會被抽3大瓶血，且每次都被抽到僅能維持生命的血量為止，花了半年才冒死逃出。中國駐柬埔寨大使館今年7月中旬時也發出警訊，稱「近期數名中國公民輕信所謂的『高薪』招聘虛假廣告，被電信詐騙集團誘騙偷渡來柬，後遭非法拘禁並被勒索高額贖金。因受害人家屬報警及時，經駐柬使館協調，中柬兩國執法部門迅速行動，現已成功將受害人解救。」
柬埔寨位處於中南半島，北接寮國，西北雨泰國接壤，東南與越南為鄰，西南邊為濱海，國土約比台灣大了5倍，人口約有1710萬人，2021年人均GDP僅1730美元，曾被聯合國定義為世界上最不發達的國家之一。
柬埔寨屬於一般傳統農業型態，工業發展的較晚，過去以旅遊業、服裝鞋業加工以及農業為國家經濟支柱。由於有著著名文化遺產吳哥窟，再加上簽證方便、距離近，一直是出國旅遊的首選之一。
不過傳統產業難以支撐柬埔寨的經濟發展，在毒品販賣巨大利潤的誘惑之下，讓無數柬埔寨人誤入歧途，柬埔寨也因此成為了「金三角」向外輸送毒品的重要中轉點。另外黃色產業也在當地做出「特色」，黃色產業蓬勃發展之下，甚至了催生出了非法人口買賣交易。
雖然柬埔寨在中國一帶一路計畫下成為了巨大受益者，中國在當地投資了發電廠、建設橋梁公路，但與此同時也打開了柬埔寨的潘朵拉盒子。看到最具代表性的城市「施亞努市」（又稱西港），這個一帶一路計畫的重鎮之一的城市位於柬埔寨西南沿海，是該國最大海港以及對外貿易中心，也是極為重要的旅遊城市，當地林立著中國飯店、旅館。西港是除首都金邊外在柬中國人聚集最多的地方，高峰時常住西港的中國人達8萬，占當地全部人口的一半。
柬埔寨政府5年前在西港發給75家網路遊戲、博奕公司許可證，西港網路遊戲收入每年35億至50億美元之間，其中九成來自網路虛擬賭博場，讓賭博業成為柬埔寨另謀發展的一大捷徑。
而西港集博彩業、國際機場、經濟特區、海灘風景於一體，在投資者眼裡具備了極大的發展潛力，尤其是中國投資者紛紛搶著到西港淘金，甚至一度多過西港的本地人，西港也被戲稱為「中國飛地」。人來，錢也跟著來，相關的酒店、餐館、娛樂場所和其他服務業隨之崛起，當地的房價、物價、租金和物價也開始飛漲。另外伴隨孳生的還有放高利貸、洗錢、非法禁錮、綁架勒索、詐騙、拐賣、偷渡、賣淫、吸販毒等非法行徑。
而在中國政府意識到網路賭博成為洗錢途徑，導致大量中國資金外流，在北京的壓力下，柬埔寨政府宣布從2020年一月起，不再續發網絡賭場許可證，「禁賭令」讓部分博弈業轉向做詐騙。再加上新冠肺炎疫情爆發後，數萬名中國人離開西港，但過往詐騙集團背後大多都是中國金主，更仰賴大量中國員工支撐，因此許多業者轉向鎖定同樣會說中文的台灣人作為招募對象。
在禁賭令之後，隨之而來的還有房地產泡沫破裂、消費市場縮水，在疫情之下更是讓柬埔寨經濟雪上加霜。許多建築項目變成大量爛尾工程，失業人員維權討薪事件頻發。近年柬埔寨治安也越來越糟，謀殺、槍殺、意外墜樓等案件頻傳，部分犯罪案件手段極其殘忍，案件多半在中國城發生，「中國城」儼然成為犯罪與血腥的網路詐騙隱藏地。
英國在殖民時代，倫敦在地緣政治領域的擴張與開拓鴉片市場，如今在柬埔寨發生的事情似乎有異曲同工之妙，由一帶一路為當地帶來的短暫輝煌，也變成了毒藥一點一滴侵蝕。