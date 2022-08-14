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今日最聚焦／新台幣「3字頭」新常態？專家美元投資教戰

▲在央行力守之下，近日新台幣在30元上下震盪，不過，專家認為，美元指數還未見頂，還是維持「驚驚漲」局面，並有機會上見到113價位，建議短期趁央行還在力守30元大關，可擇價、擇時布局。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲在央行力守之下，近日新台幣在30元上下震盪，不過，專家認為，美元指數還未見頂，還是維持「驚驚漲」局面，並有機會上見到113價位，建議短期趁央行還在力守30元大關，可擇價、擇時布局。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-08-14 18:00:002022-08-14 18:10:41

美國聯邦眾議院議長裴洛西來台參訪後，中國大陸隨即宣布大規模軍演，台海緊張情勢升高，新台幣兌美元盤中也貶破30元整數關卡，只是在市場「老大」中央銀行力守之下，收盤始終未跨過「3字頭」。不過，台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，在出口呈現淡季不淡暢旺態勢之下，台灣有條件可以暫時守穩30元大關，但美元指數還未見頂，在美國升息未步入尾聲、通膨未見快速拉回等訊號浮現下，美元依然還是維持「驚驚漲」局面，並有機會上見到113價位，建議短期趁央行還在力守30元大關，可擇價、擇時布局，新台幣在30元以下價位還是可分批布局美元。

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陳有忠指出，這次裴洛西訪台事件，造成兩岸軍事情勢升高，也使得新台幣承壓，尤其這次中國部隊演習推進到台灣家門口，顯然多年來兩岸之間所有的海峽中線互不犯的默契線已蕩然無存，也就是說，未來中國經常在台灣周遭不斷圍攻恫嚇的動作，會更加頻繁的出現，使得新台幣將面臨相對脆弱的一個環境，尤其匯價對於地緣政治敏感度是最高的，也就是最脆弱的，一旦兩岸局勢緊張，將會造成新台幣動盪不安。

不過，陳有忠說，現階段政府為展現股匯護池決心，當然，短期間就得要力守30元大關，以避免民心潰敗，而就目前條件來看，台灣似乎也有條件暫時守穩30元大關，尤其出口呈現淡季不淡暢旺的態勢，在這情況下，央行要力守30元還是有辦法，加上美元指數最近相對也比較疲弱，並沒有大漲，如果美元指數還能控制在108以下的情況之下，新台幣短時間要守住30元大關，應該不是問題。

只是，美元也還沒有見頂跡象，陳有忠分析，這20年來美元指數曾經歷兩大波升勢漲幅，包括2008年美元指數從70.7上漲到88.5，波段漲幅25%，還有就是2014年從近80上漲至100，漲幅是27%，就每次美元波段漲幅都有近26%來看，這波美元走勢，從去年6月89.5開始起漲，如果同樣每次波段漲幅滿足點是26%，美元指數是有機會上看到113價位，如今美元指數在106價位之下，應該只達到波段滿足點2/3，也就是說後面預估美元應該還有1/3漲幅。

也因此，陳有忠說，就目前來看，美元還在上漲勢頭上，當然，新台幣就會比較趨貶，加上從利差角度，目前投資外幣還是優先選擇美元較有優勢，不過，新台幣已見30元價位，現在還可以再買美元嗎？他建議兩策略「擇價」及「擇時」布局，未來新台幣易貶難升，也就是說，未來常常看到3字頭的情況會變成常態，因此現在目前短線上，趁央行還在力守30元大關，如果新台幣有拉到30元以下，即在29.9這樣的價位都還可以逐步分批買進美元，還有一般來說月底台幣兌美金價格相對比較好，也可以逢低買進美元，因為年底以前至少新台幣看起來是有可能往30元靠攏。

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