今日最聚焦／新台幣「3字頭」新常態？專家美元投資教戰

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不過，陳有忠說，現階段政府為展現股匯護池決心，當然，短期間就得要力守30元大關，以避免民心潰敗，而就目前條件來看，台灣似乎也有條件暫時守穩30元大關，尤其出口呈現淡季不淡暢旺的態勢，在這情況下，央行要力守30元還是有辦法，加上美元指數最近相對也比較疲弱，並沒有大漲，如果美元指數還能控制在108以下的情況之下，新台幣短時間要守住30元大關，應該不是問題。
只是，美元也還沒有見頂跡象，陳有忠分析，這20年來美元指數曾經歷兩大波升勢漲幅，包括2008年美元指數從70.7上漲到88.5，波段漲幅25%，還有就是2014年從近80上漲至100，漲幅是27%，就每次美元波段漲幅都有近26%來看，這波美元走勢，從去年6月89.5開始起漲，如果同樣每次波段漲幅滿足點是26%，美元指數是有機會上看到113價位，如今美元指數在106價位之下，應該只達到波段滿足點2/3，也就是說後面預估美元應該還有1/3漲幅。
也因此，陳有忠說，就目前來看，美元還在上漲勢頭上，當然，新台幣就會比較趨貶，加上從利差角度，目前投資外幣還是優先選擇美元較有優勢，不過，新台幣已見30元價位，現在還可以再買美元嗎？他建議兩策略「擇價」及「擇時」布局，未來新台幣易貶難升，也就是說，未來常常看到3字頭的情況會變成常態，因此現在目前短線上，趁央行還在力守30元大關，如果新台幣有拉到30元以下，即在29.9這樣的價位都還可以逐步分批買進美元，還有一般來說月底台幣兌美金價格相對比較好，也可以逢低買進美元，因為年底以前至少新台幣看起來是有可能往30元靠攏。