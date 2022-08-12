「葉裁個展」沉浸式體驗　一甲子鏡頭見證客家變遷！

▲客家公共傳播基金會與客家委員會客家文化發展中心合辦葉裁、梁國龍兩位攝影大師的個展「The Place 位所」，策展方式善用光影及沉浸式互動體驗。（圖／資料照片）
什麼是「客家」？！透過兩位客籍攝影師葉裁、梁國龍，以逾一甲子的攝影鏡頭，拍下臺灣客庄及社會變遷的瞬間畫面，這些畫面有他們心繫的家園、土地，也有他們想藉由影像表達的觀點、客家身分認同，這次客家公共傳播基金會特別與客家委員會客家文化發展中心合辦兩位攝影大師的攝影個展「The Place 位所」，歡迎大家到位於苗栗縣銅鑼鄉的「臺灣客家文化館」，凝視一張又一張珍貴的歷史瞬間，探尋專屬於自己的「位所」（客語：位置）。
客傳會董事長陳邦畛表示，這次非常榮幸能和客發中心合辦兩位攝影大師的個展，首先在8月8日展出「葉裁個展」，展期會延續到今年10月31日，接下來，「梁國龍個展」會在今年11月15日至明年2月28日展出，陳邦畛說，這次的展覽除了會展出作品原件，還會利用大型燈箱、動態影像投影，來呈現攝影作品，讓民眾觀賞時，能感受到這些影像從底片擷取從模糊到清晰的漸變過程，更利用光線的明亮與陰影，讓參觀者有更多的沉浸式體驗。 ▲圖片來源: 客家公共傳播基金會（圖／資料照片）
客傳會指出，這次率先展出的葉裁個展，會公布近60件精選作品，以「影像軌跡」、「島嶼探尋」、「走向世界」、「復返・起點」、「心之所向」五大展區，分別鋪陳出葉裁從年少追夢、立下志業、踏上國際、回歸家鄉，為土地奉獻生命的心路歷程。
這次的個展，主要色調以黑色、白色為主色調，透過攝影家對常民生活環境的敏銳觀察，拍下的一張張黑白影像照片，記錄了臺灣70年代至今的庶民生活、客庄產業自然地景、民俗節慶等光影變遷，此外，展區特別打造影像工寮，以半實景打造暗房空間，結合葉裁在國外時期的影像作品、手稿、樣片等，讓大家一覽這些珍貴影像從快門到相片的產出流程；展區最後，還會以動態影像投影，結合葉裁的哼唱與獨白，引導民眾進入葉裁拍攝時的內心世界，歡迎大家快來體驗這場難得一見的沉浸式攝影大師個展，除了欣賞珍貴照片，也反思個人的定位「所在」。 ▲這張照片由葉裁拍攝於1965年，真實記錄了地方社會生活樣貌，畫面中打赤腳年幼的女孩，為分攤家中經濟，在近中午時分提著熱騰騰的麵食，沿著鐵軌向列車乘客叫賣。（圖／資料照片） 葉 裁個展：111年8月8日－111年10月31日 ▲圖片來源: 客家公共傳播基金會（圖／資料照片）
梁國龍個展：111年11月15日－112年2月28日
地點：臺灣客家文化館 第二特展室（苗栗縣銅鑼鄉銅科南路6號）