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詐騙集團邀約投資！「20萬2個月回本」　呂捷1句話嗆爆他

▲呂捷分享，過去曾遇到做詐騙集團的國中同學，甚至對方還邀請他以20萬元投資該行業。（圖／取自呂捷FB）
▲呂捷分享，過去曾遇到做詐騙集團的國中同學，甚至對方還邀請他以20萬元投資該行業。（圖／取自呂捷FB）

編輯中心/綜合報導

2022-08-12 17:07:32

柬埔寨詐騙台人事件，近期不斷發生，相關可怕案例也一一曝光，也讓社會大眾感到憂心。對此，補教名師呂捷也分享，他的某位國中同學就是做詐騙集團的，甚至還問他要不要投資，這讓呂捷相當傻眼，「挖ㄟ面看著甘有駕憨？」

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呂捷今日在臉書PO文「這幾天似乎台灣都在討論有關柬埔寨的問題～這讓我不禁想起了一段往事！」他回憶，多年前曾遇到一位不是很熟的國中同學，結果得知對方原來是在做詐騙集團，但更讓他傻眼的是，這位國中同學還口頭邀請他「還問我要不要投資！！？？一股二十萬，兩個月還本!」。

這讓呂捷忍不住痛斥「我心想…我要與你母親發生超友誼行為哩！你都跟我說你是詐騙集團了~拎北還投資你！挖ㄟ面看著甘有駕憨？還是…我一看就知道是個好咖！孩子，哪有那麼多金礦可以挖？就算有...我也不會告訴你啊！散播歡樂散播愛！我是好咖~! 啾咪～」。

▲呂捷分享，過去曾遇到做詐騙集團的國中同學，甚至對方還邀請他以20萬元投資該行業。（圖／取自呂捷FB）
▲呂捷對國中同學行為斥責「挖ㄟ面看著甘有駕憨？」。（圖／取自呂捷FB）
底下網友也紛紛笑著表示，「如果這麼好賺他就自己賺了，怎麼會輪得到你，請各位朋友記住」、「就是要拐你20萬啊」、「對方都承認了，是還有什麼可以說」、「我高中同學也是，專騙人去柬埔寨」、「這套路，不是要請老師去當股東，是要請老師去當vip客戶」。

據了解，位在柬埔寨的西港科技經濟園區，因中國一帶一路影響，吸引大批中國人投資，其中也包括台灣黑幫勢力等等，也讓西港漸漸淪落為犯罪天堂，並擄騙大量中國或台灣人民，而受害者不是被囚禁就是被迫賣身、賣器官，或成為詐騙集團的一份子，若想脫身，除了贖金以外，還有另一種方式，就是去騙取身邊朋友來柬埔寨「抓交替」。

對此，我國外交部也不斷呼籲，近來陸續傳出多起國人因受網路高薪廣告誘騙赴柬埔寨從事不法或不符期待工作之求助案件，不僅護照遭公司扣留，行動自由亦遭限制，致使身陷危境、難以對外求助；即使向柬國警方報案，亦可能無法成案而受困當地。 鑒於此類情事層出不窮，呼籲國人提高警覺，審慎評估號稱高薪且不合常理之海外徵才廣告，以免落入求職陷阱。（編輯：詹鎰睿）


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