詐騙集團邀約投資！「20萬2個月回本」　呂捷1句話嗆爆他

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這讓呂捷忍不住痛斥「我心想…我要與你母親發生超友誼行為哩！你都跟我說你是詐騙集團了~拎北還投資你！挖ㄟ面看著甘有駕憨？還是…我一看就知道是個好咖！孩子，哪有那麼多金礦可以挖？就算有...我也不會告訴你啊！散播歡樂散播愛！我是好咖~! 啾咪～」。
底下網友也紛紛笑著表示，「如果這麼好賺他就自己賺了，怎麼會輪得到你，請各位朋友記住」、「就是要拐你20萬啊」、「對方都承認了，是還有什麼可以說」、「我高中同學也是，專騙人去柬埔寨」、「這套路，不是要請老師去當股東，是要請老師去當vip客戶」。
據了解，位在柬埔寨的西港科技經濟園區，因中國一帶一路影響，吸引大批中國人投資，其中也包括台灣黑幫勢力等等，也讓西港漸漸淪落為犯罪天堂，並擄騙大量中國或台灣人民，而受害者不是被囚禁就是被迫賣身、賣器官，或成為詐騙集團的一份子，若想脫身，除了贖金以外，還有另一種方式，就是去騙取身邊朋友來柬埔寨「抓交替」。
對此，我國外交部也不斷呼籲，近來陸續傳出多起國人因受網路高薪廣告誘騙赴柬埔寨從事不法或不符期待工作之求助案件，不僅護照遭公司扣留，行動自由亦遭限制，致使身陷危境、難以對外求助；即使向柬國警方報案，亦可能無法成案而受困當地。 鑒於此類情事層出不窮，呼籲國人提高警覺，審慎評估號稱高薪且不合常理之海外徵才廣告，以免落入求職陷阱。（編輯：詹鎰睿）