林智堅退選桃園　蔡英文毋甘：在人生戰場、堅定捍衛清白

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蔡英文表示，今天中午召開選對會，全體選對會成員都為林智堅這一個月以來，連續遭受到的惡意攻擊感到毋甘，也捨不得看到他被鋪天蓋地的攻擊，負傷堅守戰局，並再次為他當時願意為民進黨，承擔守住桃園的重任表示感謝。
蔡英文說，為了桃園更好的使命，延續現任市長鄭文燦的8年輝煌政績，同一個團隊必然要團結繼續努力。所以她要感謝鄭運鵬，願意承接桃園市長選戰的使命。
蔡英文表示，無論是在立法院或在桃園，鄭運鵬一直都在戰場的第一線，相信這段時間以來，大家都可以看到鄭運鵬的有情、有義、有戰力。
蔡英文說，雖然桃園隊陣形調整，但戰士的腳步不會停。鄭運鵬是桃園最資深的現任立委，也是鄭文燦打造新桃園最重要的夥伴，相信鄭運鵬一定能夠在最短的時間內，快速整隊、強化戰力、急行軍前進；另外，也相信充滿默契的桃園鐵三角，和充滿戰力的桃園隊，一定能夠延續文燦8年桃園執政的進步與光榮。
蔡英文表示，戰場雖然一分為二，鄭運鵬戰桃園、林智堅戰清白。但如同2天前所說的，要相信自己的同志，今天，自己仍然是帶著相信林智堅的心，希望大家支持林智堅在自己的人生戰場上堅定向前。
蔡英文表示，她也要告訴所有的支持者，一起把不捨、不平的情緒，轉化為堅持桃園進步的力量。只要團結，就沒有克服不了的難關。相信鄭運鵬、支持鄭運鵬讓桃園堅定向前。