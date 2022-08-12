北屯敦富路「文北段」綠帶園道 媲美敦化南路樹海林蔭

台北敦化南路林蔭大道綠樹鬱鬱蔥蔥，造就週邊居住環境綠意盎然，吸引不少豪宅、商業大樓延兩旁而建。台中市北屯敦富路的「文北段」，因法規設定兩旁社區需設計退縮15米的人行綠蔭，不僅環抱近60米面寬的綠帶園道及開闊棟距，還擁有台中首見的線型綠帶園道，可說媲美敦化南路樹海林蔭，成為房市指標高級住宅區。





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都會區裡高樓林立，對於開發商而言，「豐沛綠金」是選擇基地條件的共識，尤其在都會蛋黃區中更是「得綠地者得天下」。因為，所謂公園宅、綠帶園道及景觀設計，都能提升居住環境品質，是購屋者最愛。





台中連續7年奪下移轉棟數之冠，也是房市最熱區的北屯機捷特區，由北至南以文北段、溝背段、碧柳段3大區塊組成，而其中敦富路「文北段」，因法規設定兩旁社區需設計退縮15米的人行綠蔭，不僅環抱近60米面寬的綠帶園道及開闊棟距，還擁有台中首見的線型綠帶園道，不同於一般分隔島，此處寬廣達8米的中央分隔島，還有可供遊憩的散步道與生態池，已成為建商眼中高級住宅區指標。





正所謂綠金無價，北屯區的「文北段」不僅是頂級綠金地帶，其距離素有台中小天母之稱的崇德商圈，只需5分鐘車程，即享國際品牌環繞的生活圈，餐飲、零售、娛樂、時尚、社交機能一應俱全；加上此區蔚為下一代國際教育重鎮，包含馬禮遜美國學校、普霖斯頓雙語小學、葳格國際中學、華盛頓雙語小學、常春藤中學等私校匯聚，再加上基礎交通建設完備，讓區域內無「特商用地」的敦富路文北段，成為北屯的高級住宅區。





寶輝建設是中台灣知名品牌建商，大咖推案不論口碑、設計、售服物管、營建品質與房產保值性，都受到消費者青睞。寶輝最新預售新案，就鎖定敦富路「文北段」高級住宅區，基地3面臨路，完整方正2000餘坪，正對自然感官體驗公園，據悉寶輝將打造內外皆綠意的頂級莊園宅邸，引來業界矚目，咸認為是北屯區首次迎來真正七期豪宅建商，已引來北台中企業主及菁英換屋族已引頸期盼。



